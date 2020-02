Weiter erfolgreich! ProSieben gewinnt mit #GNTM die Prime Time

Unterföhring (ots) -Paradiesisch. "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" begeistertweiter mit sehr guten Marktanteilen. 14,8 Prozent der 14- bis49-jährigen Zuschauer sahen, wie die Topmodel-Anwärterinnen bei ihremersten Fotoshooting mit Starfotograf Rankin im Dschungel von CostaRica posierten. Damit gewinnt ProSieben die Prime Time (20:15 Uhr bis22:30 Uhr) am Donnerstag.Folge verpasst?#GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixxzeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immerfreitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgenim Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibtes jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 07.02.2020 (vorläufig gewichtet: 06.02.2020)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susanne Karl-MetzgerTel. +49 89 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4513839OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell