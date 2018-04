Weiter auf Kurs trotz Schnee und Eis / EUROBAUSTOFF Einkaufsvolumen nach drei Monaten deutlich über Plan

Bad Nauheim (ots) - Wechselhafter hätte das erste Quartal 2018nicht ausfallen können. Doch die EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH& Co. KG, Bad Nauheim, hielt trotzdem auf ihrem seit Jahren stabilenErfolgskurs fest und verbesserte ihr Einkaufsvolumen um 1 % gegenüberdem Vorjahreszeitraum. Dank konservativer Jahresplanung seitens derGeschäftsführung ist die Umsatzplanung 2018 aber deutlichübertroffen."Bauen ist nun einmal keine Indoor-Veranstaltung. Bauen findetdraußen statt und ist entsprechend witterungsabhängig", fasst Dr.Eckard Kern, Vorsitzender der EUROBAUSTOFF Geschäftsführung, dieEreignisse der ersten drei Monate zusammen. "Dieses Wechselspielhaben wir alljährlich zwischen November und April, je nachdem wie,wann und wo Eis und Schnee in unserem Vertriebsgebiet zuschlagen."Diesmal war es der Januar mit einem Plus von fast 30 %, der imVorfeld bereits das positive Ergebnis des ersten Quartalsvorbereitete. Denn es folgten ein normaler Februar und ein regionalsehr unterschiedlicher, kalter und verschneiter März. Entsprechendwaren die Ergebnisse in den einzelnen Warenbereichen im März.Hochbau, Tief- und Galabau sowie Dach&Fassade wiesen dieschlechtesten Entwicklungen vor. Und die vom Winterwetterbeeinträchtigten Regionen lagen hauptsächlich in Nord, Nordost undOst."Wir hoffen, dass es in den nächsten Monaten wieder kräftig zurSache gehen wird. Der Frühling ist da, die Aufholjagd kann beginnen",so Dr. Kern gegenüber der Presse. "Die Baukonjunktur bestehtungebrochen, die Genehmigungszahlen sind hoch und die Nachfrage nachneuem Wohnraum sehr intensiv. Sofern sich noch Kapazitäten imBaugewerbe und Bauhandwerk finden lassen, können wir in den nächstenMonaten unser Umsatzvolumen sicher deutlich erhöhen. An unsererJahresplanung ändert sich nichts."Pressekontakt:EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KGFranz-Josef SeginAuf dem Hohenstein 261231 Bad NauheimFon: +49 6032 805-181E-Mail: fjs@eurobaustoff.deOriginal-Content von: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell