Weiter Hochstimmung bei Beyond Meat?

Liebe Leser,

wie es scheint, hat Beyond Meat seinen Höhenflug schon hinter sich. Oder birgt die Aktie noch weiteres Potenzial? So berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen:

Der Stand! In den letzten Tagen gab es für Beyond Meat massive Rückschläge und in einer Woche ging es von über 200 Euro auf weniger als 160 Euro nach unten. Die Entwicklung! Obwohl es um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!