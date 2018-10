Weitblick1.7: Erster Spatenstich für innovativstes Bürogebäude im Großraum Augsburg-München (FOTO)

Augsburg (ots) -- Expo Real in München hat Nachfrage von Mietinteressenten weiterangetrieben- Handvenenscanner, Raumduftsystem und autonomer Service-RobotergeplantMit einem feierlichen ersten Spatenstich startet die WEITBLICK1.7GmbH & Co. KG - ein Joint-Venture der LeitWerk AG und der AudaxProjektentwicklung GmbH - heute mit dem Aushub der Baugrube für dasBürogebäude Weitblick1.7 im Augsburg Innovationspark. Gemeinsam mitProjektpartnern, Mietinteressenten sowie dem AugsburgerOberbürgermeister Kurt Gribl und der zweiten Bürgermeisterin EvaWeber (beide CSU) feiert der Investor und Projektentwickler damit denBaubeginn des innovativsten Bürogebäudes im GroßraumAugsburg-München. "Wir haben seit dem Vermietungsstart im Septembersehr viel positive Resonanz von Mietinteressenten bekommen. Daherwollen wir keine Zeit verlieren und haben uns dazu entschieden, aufBasis einer Aufgrabgenehmigung mit dem Aushub zu beginnen. DieErteilung der finalen Baugenehmigung durch die Stadt Augsburgerwarten wir im Spätherbst", sagt David Kink, Geschäftsführer derWEITBLICK1.7 GmbH & Co. KG.Je nach Witterung rechnet der Projektentwickler mit einerZeitdauer von acht bis zehn Wochen für den Aushub der beidenUntergeschosse auf dem ehemaligen Ackerland gegenüber der WWK-Arenades Erstligisten FC Augsburg. Insgesamt werden bei den Aushubarbeitenetwa 65.000 Kubikmeter Mutterboden, Lehm und Kies bewegt - dasentspricht rund 4.300 Lkw-Ladungen. Die Rohbauarbeiten werdenvoraussichtlich im April 2019 beginnen. Die Fertigstellung ist fürSommer 2020 geplant.Weitblick1.7 entsteht als das größte frei finanzierteBüroneubauprojekt, das bisher in Augsburg realisiert wurde. 17.500Quadratmeter Bruttogeschossfläche sind insgesamt geplant. Zwischen400 und 4.000 Quadratmeter stehen auf jeder der sechs Etagen zurVerfügung - so viel zusammenhängende Mietfläche wie in keinem anderenGebäude der Stadt. Neben einer auffälligen Architektursprache, fürdie SEHW Architektur GmbH aus Berlin verantwortlich zeichnet,besticht Weitblick1.7 vor allem durch eine Fülle an innovativenServices. Zu ihnen gehören unter anderem: ein Handvenenscanner zumeinfachen Check-in der Mitarbeiter, ein digitales Wegeleitsystem vonder Tiefgarage bis in die Büros, ein Raumduftsystem für klare undhygienisch saubere Luft oder eine App, über die morgens der Platz inder hauseigenen Kindertagesstätte reserviert oder das Frühstück insBüro bestellt werden kann.Digitaler Helfer: ein Autonomer Roboter für Weitblick1.7Peter Weis, Vorstand des Projektpartners und GeneralplanersLeitWerk AG: "Wir heben das Thema Smart Building in Weitblick1.7 aufein vollkommen neues Level in Deutschland. Viele der Features, diewir für das Gebäude planen, gibt es in keinem Bürogebäude derRepublik. Das Gesamtkonzept ist hierzulande einmalig. Ziel ist es,den Mitarbeitern ein möglichst stressfreies und gesundes Arbeiten zuermöglichen."Hierfür bündelt Weitblick1.7 die Ideen innovativer Unternehmen ausdem Großraum Augsburg-München. Bereits geplante Services werden zudemstetig weiterentwickelt. Das neueste Vorhaben: "In Zusammenarbeit miteinem Forschungsinstitut möchten wir einen autonomen Roboterinstallieren, der im Gebäude und auf dem Gelände einfache Tätigkeitenerledigt. Er könnte beispielsweise die Post verteilen, Boten-Diensteübernehmen, den Rasen mähen und Zigarettenstummel beseitigen",erklärt Peter Weis.Dass diese Ideen bei IT-affinen Unternehmen ankommen, zeigt dashohe Interesse. Peter Kragler, Geschäftsführer der Kragler ImmobilienGmbH und verantwortlicher Makler: "Zusätzlich zu denMietinteressenten, mit denen wir bereits seit einigen Monaten inVorverhandlungen stehen, haben wir auf der Münchner Expo Real AnfangOktober 2018 zahlreiche intensive Gespräche mit teilweise namhaftenpotenziellen Großmietern geführt. Diese schätzen an Weitblick1.7 zumeinen das stimmige Gesamtkonzept aus Architektur und digitalenServices. Zum anderen spielt für sie auch die Lage eine zentraleRolle." In direkter Nachbarschaft zu Weitblick1.7 befinden sich nichtnur die Universität und bedeutende Forschungseinrichtungen, sondernes gibt auch einen direkten Anschluss an wichtige Fernverkehrsstraßenund den Bahnverkehr. Ein weiteres Plus für künftige Mieter: Siekönnen sowohl kleine als auch sehr große, zusammenhängende Flächenanmieten.Pressekontakt:Anschütz CommunicationAnsprechpartnerin: Nadine AnschützRainer-Werner-Fassbinder-Platz 280636 MünchenTel: +49 (0)89 9622 8981E-Mail: nadine.anschuetz@anschuetz-pr.deUnternehmenskontaktWEITBLICK1.7 GmbH & Co. KGAn den Römerhügeln 182031 GrünwaldTel: +49 (0)89 693 778 71E-Mail: info@weitblick1punkt7.deOriginal-Content von: Weitblick 1.7 GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell