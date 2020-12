Weißt du, was die Aktien der Münchener Rück & von HelloFresh jetzt gemeinsam haben?!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktien der Münchener Rück (WKN: 843002) und von HelloFresh (WKN: A16140) besitzen wirklich kaum bis keine Gemeinsamkeiten. Die eine Aktie verbrieft einen Rückversicherer, die andere einen E-Commerce-Akteur mit dem Versand von Kochboxen. Das ist vom operativen Geschäftsmodell sehr verschieden.

Die Aktie der Münchener Rück kann außerdem eher als Value-Aktie angesehen werden, die mit einer netten Dividende glänzen kann. HelloFresh hingegen ist eher eine rasante Wachstumsgeschichte, die in Zeiten von COVID-19 mächtig aufdrehen konnte. Nicht einmal der Zeitpunkt, wo beide Unternehmen an Fahrt gewinnen, ist daher ähnlich.

Trotzdem gibt es eine Gemeinsamkeit, wenn auch eine kleine: Die Münchener Rück und auch HelloFresh konnten zuletzt mit starken Prognosen glänzen. Lass uns im Folgenden einmal schauen, was Investoren dazu wissen sollten.

Münchener Rück: Moderater Wachstumskurs voraus!

Eine erste Aktie, die in dieser Woche mit einer neuen, spannenden Prognose glänzen konnte, ist die der Münchener Rück. Der DAX-Rückversicherer hat nicht nur einen Ausblick in das kommende Börsen- und Geschäftsjahr 2021 gewagt, wo der operative Alltag und ein Gewinn von ca. 2,8 Mrd. Euro möglich sein sollen. Nein, sondern auch in die mittelfristige Zukunft.

Demnach sieht das Management des DAX-Rückversicherers einen moderaten Wachstumskurs auf sich zukommen. So sollen das Ergebnis je Aktie und auch die Dividende in den kommenden Jahren bis 2025 um jeweils 5 % pro Jahr gesteigert werden. Wobei die Ausgangslage eben nicht der Gewinn des durchwachsenen Jahres 2020 ist, nein, sondern der um COVID-19-bereinigte Gewinn von 2,8 Mrd. Euro.

Oder, anders ausgedrückt: Mit diesem moderaten Wachstumskurs könnte die Münchener Rück das Ergebnis je Aktie in den kommenden Jahren deutlich steigern. Das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12,7 könnte dadurch deutlich reduziert werden. Die momentane Dividendenrendite von 4 % könnte innerhalb dieses Zeitraums auf bis zu 5 % wachsen.

Die Aktie der Münchener Rück erhält damit eine spannende Perspektive und könnte in den nächsten Jahren richtig preiswert werden. Foolishe Investoren auf der Suche nach preiswerten Aktien könnten daher einen näheren Blick durchaus riskieren.

HelloFresh: Prognoseerhöhung und Ausblick 2021!

Eine zweite Aktie, die ebenfalls jetzt mit einer starken Prognose glänzen konnte, ist die von HelloFresh. Das Management hat noch einmal die Gesamtjahresziele für 2020 deutlich nach oben geschraubt. Das Umsatzwachstum soll beispielsweise zwischen 107 und 112 % liegen, wobei HelloFresh noch profitabler wird. Allerdings ist das nicht der springende Punkt.

Die Verantwortlichen hinter HelloFresh haben außerdem einen indikativen Ausblick auf 2021 geliefert. Demnach soll das Wachstum im kommenden Jahr weitergehen. Wenn auch mit einem Umsatzwachstum in einer Spanne zwischen 20 und 25 % deutlich moderater als in diesem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2020. Doch was bedeutet das?

Möglicherweise kann das Management von HelloFresh mit dieser Prognose erste Zweifel an der Wachstumsgeschichte in einer Post-COVID-19-Phase ausräumen. Sofern sich der Wachstumskurs grundlegend festigt, könnte auch diese Aktie noch heute ein Kauf sein. Zumal das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis der letzten Quartalszahlen bei ca. 2,5 liegt. Ein moderates Wachstum in der prognostizierten Spanne würde durchaus reichen, dieses Bewertungsmaß zu rechtfertigen.

Münchener Rück & HelloFresh: Moderates Wachstum

Vielleicht gibt es daher abschließend noch eine weitere Gemeinsamkeit bei den Aktien von HelloFresh und der Münchener Rück: Beide Unternehmen werden im nächsten Jahr voraussichtlich moderat wachsen. Möglicherweise auch über mehrere Jahre hinweg, was die Anteilsscheine grundsätzlich zu spannenden Chancen machen könnte.

