Weißrussland verlegt Spezialeinheiten an Grenze zur Ukraine

LONDON/MINSK/KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Weißrussland hat offenbar damit begonnen, Spezialeinheiten an die Grenze zur Ukraine zu verlegen. Die Präsenz der Streitkräfte nahe der Grenze werde wahrscheinlich ukrainische Truppen binden, teilte der britische Militärgeheimdienst, der die Lage in der Ukraine besonders intensiv beobachtet, am Montag mit. Sie könnten somit nicht zur Unterstützung von Operationen im Donbass genutzt werden.

Die Streitkräfte Weißrusslands beteiligten sich bisher nicht direkt an dem Konflikt. Das weißrussische Territorium war jedoch als Zwischenstation für Russlands anfänglichen Vormarsch auf Kiew und Tschernihiw genutzt worden. Russland hatte auch Luftangriffe und Raketenangriffe von Weißrussland aus gestartet. Den Briten zufolge will der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko wohl eine direkte militärische Beteiligung vermeiden, die russische Invasion aber dennoch unterstützen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur