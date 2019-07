Weißes Haus bezeichnet Muellers Auftritt als peinlich für Demokraten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump hat die Aussage des früheren Sonderermittlers in der Russland-Affäre, Robert Mueller, vor dem Kongress als "monumentale Peinlichkeit" für die Demokraten bezeichnet.



Auch vom nächsten Auftritt Muellers sei nichts anderes zu erwarten, schrieb Stephanie Grisham am Mittwoch auf Twitter. Mueller stellte sich am Mittwochnachmittag (Ortszeit) noch den Fragen eines weiteren Parlamentsausschusses.

Auch Trump suggerierte auf Twitter, dass Muellers von den Demokraten angestrengter Auftritt nach hinten losgegangen sei. "Ich würden den Demokraten gerne für die Anhörung von heute Vormittag danken", schrieb er. Trump waren Muellers Ermittlungen ein gewaltiger Dorn im Auge. Er attackierte den früheren FBI-Chef mehrfach persönlich und hinterfragte auch immer wieder die Unabhängigkeit seines Teams.

Mehrere republikanische Abgeordnete sahen Muellers Aussage vor dem US-Repräsentantenhaus als Beleg dafür, dass Trump zu Unrecht untersucht worden sei. Mueller verneinte bei der Anhörung jedoch die Nachfrage, ob der Präsident durch die Ermittlungen vom Vorwurf der Justizbehinderung freigesprochen worden sei. Mueller verwies darauf, dass ein amtierender Präsident nicht angeklagt werden könne. Viele Demokraten sahen sich daher in ihrem Vorhaben bestärkt, im Kongress ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump anzustrengen.

Mueller hatte fast zwei Jahre lang untersucht, ob das Wahlkampflager von Trump geheime Absprachen mit russischen Regierungsvertretern zur mutmaßlichen Einmischung Moskaus traf und ob Trump als US-Präsident später die Justizermittlungen behinderte. Ende März hatte Mueller seinen Abschlussbericht vorgelegt./jbz/DP/zb