Weiße Wand statt Holzscheitofen: Mit hauchdünnen Carbonflächen in der Übergangszeit dazuheizen (FOTO)

Bayreuth (ots) - In der Übergangszeit haben Holzscheitöfen wiederHochkonjunktur. Doch das klassische Kaminfeuer hat Konkurrenz bekommen - voneinem elektrisch beheizbaren Glasfaservlies, für das man weder Holz einlagernnoch Dreck wegsaugen muss. Das Vlies wird einfach ans Stromnetz angeschlossenund verschwindet anschließend unter einen dünnen Schicht Putz und Farbe. Zurückbleibt eine weiße Wand und gemütliche Infrarotwärme.Sie ist die einzige Eigenschaft, die der klassische Holzscheitofen und dasGlasfaservlies gemeinsam haben: Beide erzeugen Infrarotwärme. Statt der Lufterwärmen beide in erster Linie die Gegenstände und Menschen im Raum. Neben demknisternden Feuer ist diese unmittelbare und schnell verfügbare Wärme für vieleHausbesitzer das Hauptargument, um sich einen Kaminofen anzuschaffen. "Mit Carboe-Now können sie die gleiche Behaglichkeit spüren, sparen sich aber den Aufwandim Alltag", sagt Dr. Carola Troll, Produktmanagerin beim HeizungsherstellerFutureCarbon. Statt Holz zu holen, anzuschüren und später die Asche zu kehren,legt man die Füße hoch und genießt Wärme auf Knopfdruck. Weil die Heizflächenmit Strom betrieben werden, lassen sie sich einfach per Thermostat steuern oderprogrammieren. Wer ein Smart-Home-System sein Eigen nennt, kann die Heizflächenauch einbinden und per Smartphone bedienen.Puristische ZusatzheizungEin weiteres Argument, das für die Infrarotlösung spricht, ist ihr puristischesDesign und der Platz, den sie im Vergleich zum Kaminofen spart. So kann daselektrisch beheizbare Glasfaservlies zum Beispiel einfach an die Decke montiertwerden oder an die Wand ganz in die Nähe vom Lieblingsplatz. Anschließend wirdes vom Fachhandwerker noch ans Stromnetz angeschlossen und an den Rändernverputzt und verspachtelt. "Danach ist die Heizfläche nicht mehr zu sehen",erklärt Troll. So wie auch das zugehörige Netzteil. Es verschwindet entweder inder abgehängten Gipskartondecke oder unterputz in der Wand. Wer möchte, kann dieWärmequelle aber auch bewusst im Raum hervorheben, zum Beispiel mit einemDekorputz oder einer Akzentfarbe.Ideale Ergänzung zur WärmepumpeWeil es praktisch unsichtbar ist, ist das Hightech-Vlies vor allem in modernenNeubauten beliebt, z. B. als Zusatzheizung zur Wärmepumpe. "Wenn die Pumpe imWinter an ihre Grenzen kommt, sorgt die Infrarotheizung dafür, dass es im Hausnicht zu kalt wird", erklärt Troll. Und ist die Pumpe noch nicht an, zumBeispiel in der Übergangszeit, wenn es tagsüber noch warm ist, macht man es sichan kalten Abenden in der eigenen Kuschelecke mit dem Vlies trotzdem schon einmalgemütlich. Anders als ein Kaminofen erzeugen die Carbonflächen genau sovielWärme, wie der Nutzer über das Thermostat anfordert und zwar innerhalb wenigerMinuten genau dort, wo sie gebraucht wird.Zwei Zonen ab 1.400 Euro erhältlichWer möchte kann sich mit den Heizflächen sogar seine eigene Wärmelandschaft zuHause einrichten. Zwei Zonen Carbo e-Now à 300 Watt für einen Raum von ca. 20 m2gibt es ab 1.400 EUR brutto (netto: 1.176 EUR) zuzüglich Montage. Vorgenommenwird sie ausschließlich von geschulten Fachpartnern. So stellt FutureCarbonsicher, dass die elektrischen Heizsysteme stets hochwertig verarbeitet werden.Über Carbo e-NowCarbo e-Now ist ein elektrisch beheizbares Glasfaservlies, das mit derkohlenstoffhaltigen Farbe Carbo e-Paint beschichtet ist. Die Infrarotwärme wirdnach dem Prinzip der Widerstandsheizung erzeugt. Über Niedervoltkabel undhauchdünne Kupferbänder wird Strom in die Kohlenstoffschicht geleitet. Weildiese als Widerstand fungiert, entsteht Wärme. Weitere Infos:www.carbo-e-therm.deÜber FutureCarbonDie FutureCarbon GmbH ist führend bei der Entwicklung kohlenstoffbasierterHochleistungswerkstoffe. Diese Expertise hat das Hightech-Unternehmen ausBayreuth genutzt, um fünf neuartige Gebäudeheizungen zu entwickeln, die unterder Marke Carbo e-Therm angeboten werden.