Weißbuch Arbeiten 4.0: Weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit notwendig

Berlin (ots) - Im Weißbuch Arbeiten 4.0 schlägt dasBundesministerium für Arbeit und Soziales unter anderem sogenannte"betriebliche Experimentierräume" vor.Dazu erklärt Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander:"Klar ist, dass wir eine schnellstmögliche Beseitigung derarbeitszeitrechtlichen Defizite für eine weitere Flexibilisierung derArbeitszeit brauchen. Der Acht-Stunden-Tag darf nicht mehr derAusgangspunkt sein. Die Arbeitszeit sollte in bestimmten Lebensphasenoder in Projektphasen flexibler gestaltet werden können - mit einerwöchentlichen Höchstarbeitszeit. Mindestens genauso wichtig: EineAbkehr von der heutigen starren elfstündigen Ruhezeitregelung. Dasnützt nicht nur den Kunden und den Unternehmen, sondern verbessertweiter die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Es geht den Arbeitgebern nicht um eine Schwächung desArbeitsschutzes, sondern um Handlungsoptionen für eine flexiblerebetriebliche Gestaltung der Arbeitszeit. Hierfür kann und muss derGesetzgeber den gesamten Spielraum der europäischen Richtliniezwingend nutzen und die Experimentierräume an derEU-Arbeitszeitrichtlinie ausrichten. Daher ist es richtig unddringend notwendig, dass über mögliche Probephasen zwar dieTarifpartner entscheiden, die tariflichen Spielräume aber dann allenUnternehmen offen stehen.Die Verknüpfung der Experimentierräume mit einer Wahlarbeitszeitlehnen wir ab, weil dadurch das Normalarbeitsverhältnis maximalentwertet wird. Wenn Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit entgegen einemgeschlossenen Arbeitsvertrag einseitig ändern dürfen, erinnert dasstark an Arbeitszeit auf Abruf ("KAPOVAZ"), diesmal für Arbeitnehmer.Am Ende ist einseitig der Arbeitnehmer nicht mehr an die festgelegteHauptleistungspflicht seines Arbeitsvertrages gebunden. Das höhlt dasNormal-Arbeitsverhältnis aus."