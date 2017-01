"Weiß nicht - gibt´s nicht!" Mit dem neuen Schulwissen griffbereit bietet die Westermann Gruppe das perfekte Nachschlagewerk für die Sekundarstufe I (FOTO)

Braunschweig (ots) -Alle Schülerinnen und Schüler kennen das: Aus einer Vielzahl anBüchern oder im Internet muss schnell und gezielt das richtige Wissenausfindig gemacht werden. Genau hier punktet das neue Schulwissengriffbereit von Schroedel aus der Westermann Gruppe gleich doppelt:Im Buch sind die wichtigsten Regeln der Sekundarstufe I nachLernfeldern sortiert und in einer plakativen, übersichtlichen Formdargestellt:o ein Thema pro Seiteo Regeln links, Beispiele rechtsIn der dazugehörigen kostenlosen App gibt es das Wissen kompaktzusammengefasst - zum Immer-Dabeihaben!Abgestimmt auf die aktuellen Lehrpläne erscheinen im Februar 2017acht druckfrische Bände für alle wichtigen Fächer der SekundarstufeI. Im Sommer wird die Reihe um die naturwissenschaftlichen Bände"Biologie", "Chemie" und "Physik" ergänzt.Buch plus App - ideal für den schnellen Durchblick!Grammatik, Rechtschreibung, Algebra und einiges mehr - in denKlassen 5 bis 10 müssen Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl vonRegeln und Grundbegriffen lernen und anwenden können. UnterBerücksichtigung der aktuellen Lehrpläne bündelt Schulwissengriffbereit die wichtigsten Regeln der Sekundarstufe I nachLernfeldern. Dabei stehen auf jeder Seite die Regeln links und dieBeispiele rechts. Die Regeln sind schülergerecht formuliert, diedaneben stehenden Beispiele sind prägnant und verdeutlichen derenAnwendung. Schnell wird so der Lernstoff für die Schüler "greifbar".Jeder Band ist im praktischen Querformat angelegt und verfügt übereine robuste Spiralbindung. So können die Schüler beim Arbeiten amSchreibtisch die aktuelle Seite komfortabel aufschlagen und leichtdie gesuchte Regel nachlesen.Zusätzlich zum Buch gibt es die neue App von Schulwissengriffbereit. Sie enthält für alle Fächer das gebündelte Kompaktwissenin Glossarform. Die intuitiv zu bedienende App sorgt so für schnellenDurchblick. Besonders erfreulich für alle Schüler: Die App istkostenlos und für Android und iOS erhältlich!"Weiß nicht - gibt´s nicht!" Schulwissen griffbereit sorgt fürschnellen Durchblick in jeder Situation - egal ob in der Pause,unterwegs im Bus oder beim letzten Wissenscheck vor derKlassenarbeit.Schulwissen griffbereitET: Februar 2017Format: DIN-A4-QuerformatBuchumfang: 40 Seiten mit dazugehöriger, kostenloser AppPreis: 12,95 EURISBN:978-3-507-22385-1 Deutsche Grammatik978-3-507-22386-4 Rechtschreibung und Zeichensetzung978-3-507-22387-2 Englische Grammatik978-3-507-22388-0 Französische Grammatik978-3-507-22389-9 Lateinische Grammatik978-3-507-22390-2 Spanische Grammatik978-3-507-22391-0 Mathematik Algebra978-3-507-22392-9 Mathematik GeometrieIm Sommer 2017 folgen die Bände Biologie, Chemie und Physik.Pressekontakt:Bildungshaus Schulbuchverlage WestermannSchroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbHBernd MehlichProduktmanager LernhilfenGeorg Westermann Allee 6638104 BraunschweigTelefon: 0531 - 708-8474Telefax: 0531 - 708-8546E-Mail: bernd.mehlich@westermanngruppe.deOriginal-Content von: Westermann Gruppe, übermittelt durch news aktuell