Weiß: Ein guter Tag für die soziale Sicherheit in Deutschland

Berlin (ots) - Leistungsverbesserungen bei der Rente und Senkungdes Beitrags zur ArbeitslosenversicherungDer Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD hat sich auferhebliche Leistungsverbesserungen in der gesetzlichenRentenversicherung und eine Absenkung des Beitrags zurArbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte geeinigt. Hierzuerklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Ein guter Tag für die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland:Sowohl bei der Rente als auch bei der Arbeitslosenversicherung sindder Koalition wichtige Erfolge gelungen. Für Millionen Rentnerinnenund Rentner wird es erhebliche Leistungsverbesserungen geben.Zugleich werden die Beitragszahler durch die vereinbarte Senkung desBeitrags zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkt entlastet.Mit der heutigen Beschlussfassung im Bundeskabinett kann dasRentenpakt fristgerecht im Deutschen Bundestag beraten und zum 01.Januar 2019 umgesetzt werden.Besonders erfreulich und wichtig für die Union sind dabei erneuteVerbesserungen für Erwerbsminderungsrentner mit einem Volumen vonrund einer Milliarde Euro bis 2025. Galt bisher, dass jemand, derwegen gesundheitlicher Probleme nicht weiterarbeiten kann, bei derRente so gestellt wird, als hätte er nur bis zum 62. Lebensjahrgearbeitet, wird diese Zurechnungszeit nun auf die Regelaltersgrenzevon 67 Jahren angehoben. Damit gilt das offizielleRenteneintrittsalter auch bei Erwerbsminderung.Auch bei der Mütterrente können noch einmal zusätzliche Leistungenerwartet werden. Nachdem 2014 für die vor 1992 geborenen Kinderbereits ein zweites Erziehungsjahr anerkannt worden ist, sollen dieknapp zehn Millionen Mütter und Väter dieser Kinder nun noch einmaleinen Zuschlag in Höhe eines halben Entgeltpunktes erhalten. Mitdiesen Reformen und mit den Plänen, ein Gesamtkonzept für dieRentenleistungen und die Beitragszahlungen und deren Finanzierung fürdie Zukunft festzuschreiben, ist die Koalition bei der Sicherung derAltersvorsorge auf einem sehr guten Weg.Sehr erfreulich ist auch, dass der Beitrag zurArbeitslosenversicherung zum 01. Januar 2019 sogar um 0,5Prozentpunkte abgesenkt werden kann. Aufgrund der guten Konjunktur-und Beschäftigungssituation sind die Überschüsse der Bundagentur fürArbeit so hoch, dass die Beitragszahler endlich entlastet werdenkönnen. Gleichwohl behält die Bundesagentur genug Spielraum für dienoch ausstehenden Verbesserungen bei der Weiterbildung."