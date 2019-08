Weiß: Wir stehen zu unseren Zusagen

Berlin (ots) - Entlastung für Kinder pflegebedürftiger Eltern:Kein Rückgriff auf Einkommen bis 100.000 Euro im JahrDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch den Entwurf desAngehörigen-Entlastungsgesetzes beschlossen. Dazu erklärt derarbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass auf das Einkommender Kinder von pflegebedürftigen Eltern künftig erst ab einemEinkommen in Höhe von 100.000 Euro im Jahr zurückgegriffen werdensoll.Die Union hat den zuständigen Bundesminister für Arbeit undSoziales seither wiederholt aufgefordert, einen entsprechendenGesetzesentwurf vorzulegen. Das ist nun geschehen. Jetzt kann dieVereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden. Auf dasEinkommen der Kinder von pflegebedürftigen Eltern soll künftig erstab einem Einkommen in Höhe von 100.000 Euro im Jahr zurückgegriffenwerden.Neben den Entlastungen der Kinder von pflegebedürftigen Elternverbessern wir auch nach den Vorgaben des Koalitionsvertrages dasBeratungsangebot für Menschen mit Behinderungen. Die mit demBundesteilhabegesetz eingeführte ergänzende unabhängigeTeilhabeberatung wird entfristet und finanziell abgesichert. Sosichern wir dieses niedrigschwellige zusätzliche Beratungsangebotdauerhaft ab."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell