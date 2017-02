Weiß/Winkelmeier-Becker: Mehr Schutz von Arbeitnehmereinkommen im Insolvenzfall

Berlin (ots) - Bundestag beschließt Reform der InsolvenzanfechtungDer Deutsche Bundestag hat nach langen Verhandlungen eine Reformdes Insolvenzanfechtungsrechts beschlossen. Mit dem Gesetz werdenunter anderem Arbeitseinkommen künftig vor Rückforderungen imInsolvenzfall geschützt. Dazu erklären der Vorsitzende derArbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß, unddie Stellvertretende Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe undrechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, ElisabethWinkelmeier-Becker:Peter Weiß: "Das Gesetz ist ein großer Wurf für Arbeitnehmer,deren Betriebe in ein Insolvenzverfahren geraten.Die Gesetzesänderung beendet einen geradezu widersinnigenrechtlichen Zustand, für den es in der Gesellschaft keinerleiVerständnis oder Akzeptanz gibt. Ausgerechnet die Bereitschaft vonArbeitnehmern, sich mit ihrer Arbeitsleistung für den Fortbestand desmöglicherweise kriselnden Betriebes einzusetzen, konnte sich fürdiese bislang negativ auswirken. War der Lohn verspätet ausgezahltworden, so konnte dieser nach der Rechtsprechung desBundesgerichtshofs im Insolvenzverfahren nachträglich zurückgefordertwerden. Der Arbeitnehmer hätte aufgrund der verspäteten Lohnzahlungdoch davon ausgehen können, dass der Betrieb in Schwierigkeiten ist,so die Argumentation. Es hätte ihm also freigestanden, seineArbeitsleitung in Konsequenz dessen nicht mehr zu erbringen. Wirsorgen nun dafür, dass solche Rückforderungen in Zukunft nicht mehrerfolgreich sein werden."Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Zugunsten der Arbeitnehmerverändern wir verschiedene Stellschrauben im Insolvenzrecht. Zumeinen ist künftig praktisch ausgeschlossen, dass einInsolvenzverwalter Rückforderungen von Löhnen auf eine sogenannteVorsatzanfechtung stützt, die bisher im Extremfall bis zu zehn Jahrezurückreichen kann. Zum anderen stellen wir klar, dassArbeitseinkommen auch bei verspäteter Zahlung in der Regel alsBargeschäft eingeordnet wird und damit dem Zugriff imInsolvenzverfahren entzogen ist.Bei der gesamten Reform war uns als Union wichtig, dass dasInsolvenzrecht als wirksames Instrument zur Sanierung von Unternehmenund zur Sicherung von Arbeitsplätzen erhalten bleibt. Wir haben unsvehement dafür eingesetzt, dass es nicht zu Privilegien für denFiskus und andere öffentlich-rechtliche Gläubiger kommt. Wenn mansolchen Forderungen nachkäme, würde es häufig keine reelle Chance füreine Sanierung geben und es bliebe nur die Zerschlagung desUnternehmens. Ein solches Szenario konnten wir glücklicherweiseverhindern."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell