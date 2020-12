Weiß: Unser Einsatz für den Arbeitsmarkt lohnt sich

Berlin (ots) - Trotz des schwierigen Arbeitsmarktumfelds greift KurzarbeitZu den heute von der Bundesagentur für Arbeit für den Monat November 2020 bekannt gegebenen Arbeitsmarktdaten erklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Trotz des Anfang November eingeleiteten Teil-Lockdowns zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust. Die Arbeitslosigkeit ist erfreulicher Weise weiter zurückgegangen. So hat sich die Zahl der Arbeitslosen zum Vormonat auf 2,7 Millionen verringert und liegt damit bei nur 5,9 Prozent.Die Auswirkungen des Teil-Lockdowns treffen weniger Branchen und sind nicht so hart wie im Frühjahr. Die Hochrechnungen für den Monat November der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass die Zahl der Kurzarbeiter weiter rückläufig ist. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man bedenkt, dass im April für über 6 Millionen Beschäftige Kurzarbeitergeld gezahlt wurde. Wir sind froh, dass die deutschen Unternehmen mit Kurzarbeitergeld und nicht mit Entlassungen reagieren. Wir sind überzeugt, dass wir so weiterhin gut durch diese Krise kommen."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell