Weiß: Neuer Schwung in der Betriebsrente

Berlin (ots) - Anrechnungsfreiheit bei geringen Einkommen undHaftungserleichterungen für KleinunternehmenMit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz treten zum 1. Januar 2018wichtige Verbesserungen der betrieblichen Altersversorgung in Kraft.Hierzu erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Die Betriebsrente wird endlich auch für Arbeitnehmer mit kleinemGeldbeutel attraktiv. Denn für Zusatzrenten aus einer betrieblichenAltersvorsorge, einer Riester-Rente oder einer Basisrente gilt ab 1.Januar 2018 ein neuer Freibetrag, der nicht auf die Grundsicherungangerechnet wird. Alles, was jemand freiwillig an zusätzlicherAltersversorgung angespart hat und was zu einer monatlichenausgezahlten Zusatzrente führt, wird künftig mit mindestens 100 Euround bis maximal 202 Euro von der Anrechnung auf die Grundsicherungfreigestellt.Damit lohnt sich jetzt jede Zusatzrente, weil sie im Alter immerzu einer finanziellen Besserstellung führt. Es gibt keinen Grundmehr, auf eine betriebliche Altersvorsorge zu verzichten, weil diespäteren Ansprüche ohnehin einmal bei der Grundsicherung angerechnetwürden. Zusätzlich besteht jetzt für Beschäftigte mit einem Einkommenbis zu 2.200 Euro die Möglichkeit eines staatlich gefördertenZuschusses des Arbeitgebers, um damit die Betriebsrente aufzubessern.Das Sozialpartnermodell, das über die Tarifpartner angeboten wirdund die bisherigen Verfahren ergänzt, sieht zudem erstmals vor, dasseine reine Beitragszusage für eine Betriebsrente ausreichend ist.Dies bedeutet, dass kein fester Betrag für die spätere Rentezugesichert wird, sondern eine "Zielrente", also eine dauerhafteRentenhöhe angestrebt wird. Gleichzeitig schützt ein wohldurchdachterSicherungsmechanismus vor unverhältnismäßigen Risiken.Dies wird vor allem die Verbreitung von Betriebsrenten in kleinenund mittleren Unternehmen fördern, die bislang aus Scheu vor derHaftung für die garantierten Zusagen darauf verzichtet haben, eineBetriebsrente anzubieten. Gleichzeitig eröffnet das Modell dieMöglichkeit, die Beiträge renditeorientierter anzulegen und damitbestenfalls deutlich höhere Rentenleistungen als bisher zuerwirtschaften.Schrittweise werden in der Folge noch weitere Verbesserungen inKraft treten. Vor allem die Entgeltumwandlung, also die Verwendungeines Teils des Bruttolohns zur betrieblichen Altersversorgung, wirdgegenüber der privat finanzierten Altersvorsorge zur Sicherung desLebensstandards im Alter deutlich attraktiver. Zu diesem Schlusskommt auch eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Mercer.Wandelt ein Arbeitnehmer ab dem 1. Januar 2019 Entgelt um, so mussder Arbeitgeber in Zukunft einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozentzahlen, soweit er durch die Entgeltumwandlung selbstSozialversicherungsbeiträge spart. Nach einer Übergangsfrist giltdiese Regelung ab 2022 auch für Altverträge."Hinweis:Von der gemeinsamen "Arbeitsgruppe Zielrente" der abaArbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. und desIVS - Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen fürAltersversorgung e.V. gibt es einen Bericht zu der Frage, wie diereine Beitragszusage gemäß dem Betriebsrentenstärkungsgesetzumzusetzen ist. Der Bericht kann abgerufen werden unterwww.aba-online.de