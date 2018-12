Weiß: Neue Wege in der Weiterbildung

Berlin (ots) - CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag stelltKonzept "MILLA" vor Die CDU/CSU-Bundestagsfaktion hat einausführliches Konzept für eine Wende in der Weiterbildung mit demNamen "MILLA" erarbeitet. Hierzu erklärt der arbeitsmarkt- undsozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Die Arbeitswelt verändert sich mit zunehmendem Tempo.Weiterbildung unter den Bedingungen der Digitalisierung ist deshalbvon zentraler Bedeutung. Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bildetdie kluge Reform der Weiterbildung einen Schwerpunkt der aktuellenLegislaturperiode. In der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales derUnionsfraktion wurde ein Konzept mit dem Namen "MILLA" (ModularesInteraktives Lebensbegleitendes Lernen für Alle) erarbeitet, daseinfach und attraktiv sein wird. "MILLA" soll deshalb Teil dergeplanten nationalen Weiterbildungsstrategie werden, wofür in derlaufenden Legislaturperiode die rechtlichen Rahmenbedingungengeschaffen werden sollen.Ziel von "MILLA" ist es, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz(KI) die persönlichen Interessen und das Fähigkeitsprofil desjeweiligen Nutzers umfassend bei der Weiterbildung zuberücksichtigen. Das von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erarbeiteteKonzept sieht vor, dass Nutzer für absolvierte Online- undOffline-Kurse Kompetenzpunkte erhalten, die sie in Prämien umwandelnkönnen. Die Anbieter von Weiterbildungsangeboten sollen abhängig vonder Qualität und der Relevanz ihrer Lerninhalte bezahlt werden, wobeidie Seriosität der Angebote vorab zu prüfen sein wird. Es ist dasZiel, durch kurzweilig und flexibel einsetzbares E-Learning einenachhaltige Motivation für dauerhaftes Selbststudium zu schaffen. Aufdiese Weise sind die besten Weiterbildungserfolge zu erzielen. Damitsoll die Plattform nicht zuletzt auch einen Beitrag zur Behebung desFachkräftemangels leisten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell