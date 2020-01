Weiß: Mitarbeiter in Jobcentern und Arbeitsagenturen besser schützen

Berlin (ots) - Besonderer strafrechtlicher Schutz erforderlichEin Mann hat gestern im Jobcenter in Rottweil eine Mitarbeiterin mit einemMesser angegriffen und schwer verletzt. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- undsozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Wir verurteilen die brutale Messerattacke auf die Mitarbeiterin des Jobcentersin Rottweil auf das Schärfste. Der angegriffenen Jobcentermitarbeiterin möchtenwir unser Mitgefühl aussprechen und ihr eine schnelle Genesung wünschen.Die Mitarbeiter in den Jobcentern und Arbeitsagenturen leisten einen wichtigenBeitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und liefern gute Arbeit ab.Die Arbeit in den Jobcentern und Arbeitsagenturen ist nicht leicht. Sie istverbunden mit tagtäglichen Herausforderungen und verdient deshalb eine besondereWürdigung.Dieser brutale Angriff zeigt einmal mehr, welchen Gefahren auch die Mitarbeiterin den Jobcentern und Arbeitsagenturen ausgesetzt sind. Wir fordern daher, siegenauso - wie beispielsweise Polizeibeamte - unter einen besonderenstrafrechtlichen Schutz zu stellen, um sie vor Übergriffen zu schützen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4495266OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell