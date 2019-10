Weiß: Mehr Verlässlichkeit bei der Rentenanpassung

Berlin (ots) - Die Beseitigung statistischer Sondereffekte schafftzusätzliches Vertrauen in die RentenversicherungMit der Änderung des Gesetzes zur Errichtung der DeutschenRentenversicherung Bund und der Deutschen RentenversicherungKnappschaft-Bahn-See wird die Rentenanpassung von statistischenVerzerrungen befreit. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- undsozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Indem die Rentenanpassungen nun von statistischen Sondereffektenentkoppelt wird, schaffen wir für die Rentnerinnen und Rentner eineverlässliche Grundlage für die Rentenanpassung. Die Rentnerinnen undRentner können sich nun darauf verlassen, dass sich dieRentenanpassung an der tatsächlichen Lohnentwicklung orientiert. Dasist gut für die Rentnerinnen und Rentner und schafft zusätzlichesVertrauen in die Leistungen der Rentenversicherung."Hintergrund: Die Anpassung der Renten soll den Anpassungen derLöhne folgen. Die Formel der Anpassung ist jedoch bislang sehrkompliziert. Dafür werden auch die Daten zur VolkswirtschaftlichenGesamtrechnung (VGR) des statistischen Bundesamtes herangezogen. DieDaten der VGR werden in regelmäßigen Abständen von ca. fünf Jahrendurch eine Generalrevision überarbeitet. Bisher konnte das dazuführen, dass für die Rentenanpassung Daten vor der Revision mit Datennach der Revision verglichen wurden. Damit folgte die Rentenanpassungin den Jahren nach einer Revision nicht ausschließlich derLohnentwicklung, sondern wurde durch statistische Sondereffekteverzerrt. Diese Verzerrungen wurden dann erst im Folgejahrausgeglichen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell