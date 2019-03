Weiß: Mehr Kaufkraft für Millionen Rentnerinnen und Rentner

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die Rentenkasse steht auch wegen der gutenWirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik von CDU/CSU auf sehr soliderGrundlageMillionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich auchin diesem Jahr über mehr Kaufkraft freuen, denn die Renten werden zum1. Juli 2019 erneut stärker als die Inflationsrate steigen. Dazuerklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:Peter Weiß: "Eine gute Nachricht für die Rentnerinnen und Rentnerin unserem Land: Auch in diesem Jahr werden die Renten dank dersoliden Politik der von Angela Merkel geführten Bundesregierungspürbar steigen. Zum 1. Juli werden die Renten im Westen um fast 3,2Prozent und im Osten sogar um mehr als 3,9 Prozent erhöht. DieRentenangleichung in Ostdeutschland schreitet ebenfalls weiter wiegeplant voran.Wieder zeigt sich, dass die Rentenversicherung auf einer sehrsoliden Basis steht. Auch weil die Zahl der Beitragszahler nichtzuletzt wegen der guten Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik von CDUund CSU weiter zugenommen hat, können die Renten auch in diesem Jahrdeutlich steigen. Eine gute Nachricht ist es auch, dass dasRentenniveau mit künftig 48,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr sogarleicht ansteigen wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell