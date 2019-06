Weiß: Die Chancen des Arbeitsmarkts auch in Zukunft nutzen

Berlin (ots) - Die Nationale Weiterbildungsstrategie gibt dierichtigen ImpulseAm heutigen Mittwoch wurde die Nationale Weiterbildungsstrategievorgestellt. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind für dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion von zentraler Bedeutung und bilden für unseinen Schwerpunkt in dieser Legislaturperiode. Denn Weiterbildung undQualifizierung sind unerlässlich, um künftige Chancen in der sichwandelnden Arbeitswelt zu nutzen. Der Erhalt und Ausbau beruflicherKompetenzen bietet zudem einen Schutz vor Arbeitslosigkeit.Die heute vorgestellte Nationale Weiterbildungsstrategie derBundesregierung knüpft an die mit dem Qualifizierungschancengesetzeingeleitete Qualifizierungsoffensive an und setzt zugleich neueImpulse. So kommt Internetplattformen, die durch kurzweilig undflexibel einsetzbares E-Learning nachhaltige Motivation für eindauerhaftes Selbststudium schaffen, in Zukunft eine zentraleBedeutung zu. Die Unionsfraktion hat dazu bereits das Konzept "MILLA"(Modulares Interaktives Lebensbegleitendes Lernen für Alle)entwickelt.Mit der Vorstellung der Nationalen Weiterbildungsstrategie fürArbeitnehmer und Arbeitssuchende wird auch eine Ankündigung desKoalitionsvertrags eingehalten. Es ist das Ziel derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, in Deutschland eine neue Kultur derWeiterbildung zu etablieren."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell