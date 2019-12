Weisgerber: Wichtige Maßnahmen für mehr Klimaschutz beschlossen

Berlin (ots) - Entlastungen bei Stromkosten und PendlerpauschaleAm heutigen Donnerstag wird der Deutsche Bundestag über die Ergebnisse desVermittlungsausschusses zum Klimaschutz abstimmen. Die Maßnahmen aus demKlimapaket sollen Anfang nächsten Jahres anlaufen. Hierzu erklärt dieBeauftragte für Klimaschutz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anja Weisgerber:"Deutschland ist und bleibt in der Klimapolitik auf Kurs. Mit dem umfassendenKlimapaket nehmen wir das Heft des Handelns in die Hand. Damit setzen wir denRahmen, um einer der größten Herausforderung für die Menschheit, demKlimawandel, zu begegnen.Wichtige Anreizinstrumente aus dem Klimaschutzpaket, wie die steuerlicheFörderung der energetischen Gebäudesanierung und die Senkung der Mehrwertsteuerauf Bahntickets, werden jetzt durch Bundestag und Bundesrat auf den Weggebracht.Die Grünen fordern immer noch gerne das Verbot des Verbrennungsmotors und derÖlheizung. Dagegen setzen wir auf eine im Vergleich zu den Vorschlägen derGrünen und der Wissenschaft immer noch moderate CO2-Bepreisung. Und wir arbeitenmit Fördermaßnahmen und nicht mit Verboten. In Zukunft können die Bürger Geldsparen, wenn sie ihr Haus klimafreundlich sanieren. Dafür haben wir, dieCDU/CSU-Bundestagfraktion, jahrelang gekämpft.Wichtig war uns auch, dass die Bürger durch die Absenkung der EEG-Umlage und dieErhöhung der Pendlerpauschale entlastet werden. Die Entlastungen beim Strompreisdurch eine Senkung der EEG-Umlage und der Pendlerpauschale fallen jetzt höheraus als bislang geplant. Das haben wir als Union durchgesetzt. DiePendlerpauschale ab dem 21. Kilometer wird noch deutlicher angehoben, statt 5Cent beträgt die Erhöhung jetzt 8 Cent. Und zusätzlich sollen diejenigen, diekeine Steuern bezahlen, eine Mobilitätsprämie zur Entlastung erhalten. Denn wirwissen, dass die Menschen, die auf dem Land leben, ganz anders als die Städter,noch viel stärker auf die individuelle Mobilität angewiesen sind. Wir sehen unsals Anwälte für die Menschen im ländlichen Raum und wollen mit der Erhöhung derPendlerpauschale ein Zeichen setzen.Deutschland wird mit diesem großen Klimapaket Vorreiter bei der Entwicklung vonUmweltinnovationen und wird zeigen, dass man mit Technologie und FortschrittWirtschaftswachstum und CO2-Reduzierung entkoppeln kann. Ökonomie und Ökologiewerden nicht gegeneinander ausgespielt."Hintergrund: Das Klimapaket besteht aus drei Teilen: Das bereits beschlosseneKlimaschutzgesetz beinhaltet einen wirkungsvollen Kontrollmechanismus, durch denjedes Jahr überprüft wird, ob die Sektoren ihre Ziele erreichen. Mit demnationalen Emissionshandel für die Bereiche Wärme und Verkehr führen wir eineCO2-Bepreisung ein. Mit weit über 60 Maßnahmen bringen wir den Klimaschutz inallen Sektoren voran. Teil des Maßnahmenpakets ist zum Beispiel auch einenationale Wasserstoffstrategie, die derzeit von der Bundesregierung erarbeitetwird, um den Umstieg in dieses neue Zeitalter aktiv zu gestalten.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4473968OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell