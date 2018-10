Weisgerber: IPCC-Bericht zeigt: Staatengemeinschaft muss Pariser Klimaschutzabkommen konsequent umsetzen

Berlin (ots) - Klimaschutz gelingt nur, wenn wir die MenschenmitnehmenDer Weltklimarat hat am heutigen Montag, 8. Oktober 2018, einenSonderbericht über die Folgen einer globalen Erwärmung um 1,5 GradCelsius vorgelegt. Dazu erklärt die Beauftragte derCDU/CSU-Bundestagsfraktion für Klimaschutz, Anja Weisgerber:"Der Sonderbericht des Weltklimaberichts zeigt, dass wir den Wegder Treibhausgasreduktion konsequent weitergehen müssen - nationalwie international. Deshalb ist es wichtig, dass dieStaatengemeinschaft bei der anstehenden Weltklimakonferenz inKattowitz weiter intensiv an der Umsetzung des Pariser Klimaabkommensarbeitet. Wir müssen mit gutem Bespiel vorangehen, aber wir brauchenauch die anderen Staaten der Welt.Auch auf nationaler Ebene werden wir weiterhin intensiv an derErreichung unserer Klimaziele arbeiten. Dabei müssen alle Sektoren -Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft - ihrenBeitrag leisten, um die im Klimaschutzplan 2050 festgelegten Zielefür ihren Sektor zu erreichen. Auf der Basis von Maßnahmenplänen dereinzelnen Ressorts wird der Gesetzgeber dann im Laufe des nächstenJahres ein Gesetz zur Erreichung der Klimaziele erarbeiten. Dabeisetzen wir verstärkt auf Anreizsysteme in allen Bereichen anstatt aufVerbote, denn Klimaschutz gelingt nur, wenn wir die Menschenmitnehmen.Es besteht kein Zweifel, dass die Kohle zur Erreichung unserernationalen Klimaziele einen nennenswerten Beitrag leisten muss. Aberwir müssen dabei den Menschen in den betroffenen Gebieten neuePerspektiven aufzeigen. In der Industrienation Deutschland muss esgelingen, dass wir durch die Entwicklung von Umweltinnovationenweitere Arbeitsplätze schaffen und damit Ökonomie und Ökologie inEinklang bringen. Die im Sommer eingesetzte Strukturwandelkommissionwird in den nächsten Monaten einen Plan zur schrittweisen Reduzierungder Kohleverstromung inklusive eines Abschlussdatums erarbeiten.Dabei steht es für uns im Vordergrund, den Strukturwandel zugestalten und die betroffenen Regionen dabei zu unterstützen."Hintergrund:Die Staatengemeinschaft hatte sich 2015 auf der Weltklimakonferenzin Paris auf ein völkerrechtlich verbindliches Klimaabkommengeeinigt, das das Ziel hat, die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius, wennmöglich auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellenZeitalter zu begrenzen. In diesem Zusammenhang wurde der Weltklimarat(IPCC) aufgefordert, einen Sonderbericht über die Folgen einerglobalen Erwärmung um 1,5 Grad Celsius gegenüber vorindustriellemNiveau und die damit verbundenen globalen Treibhausgaspfadevorzulegen. Der Bericht legt dar, dass die Risiken auf unserÖkosystem, die Nahrungs- und Wasserversorgung oder die menschlicheGesundheit bei einer Erwärmung um 1,5 Grad Celsius zwar bereitsvorhanden sind, bei einer Erderwärmung um zwei Grad Celsius jedochviel weitreichender sind.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell