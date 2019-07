Weisgerber: Emissionshandel ist der Königsweg

Berlin (ots) - Gutachten bietet fundierte Basis fürklimapolitische MaßnahmenDer Sachverständigenrat zur Begutachtung dergesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat am heutigen Freitag seinSondergutachten "Aufbruch zu einer neuen Klimapolitik" vorgestellt.Dazu erklärt die Beauftragte für Klimaschutz derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anja Weisgerber:"Das Sondergutachten der Wirtschaftsweisen bietet eine fundierteBasis für unsere Entscheidungen zur Klimapolitik. Es kommt unsentgegen, dass sich das Gutachten nicht einseitig mit einerCO2-Steuer befasst. Wir teilen die Auffassung der Gutachter, dass dieAusweitung des europäischen Emissionshandelssystems auf die SektorenWärme und Verkehr der Königsweg ist. Denn der Emissionshandel ist einmarktwirtschaftliches Instrument zur CO2-Reduzierung, der über eineVerknappung der Menge an Zertifikaten funktioniert. Die Einnahmen ausdem Verkauf der Zertifikate können einerseits zur Entlastung derBürger, andererseits zur Finanzierung von Instrumenten verwendetwerden, die zum Umstieg auf klimafreundliche Technologien anreizen.Die Wirtschaftsweisen kommen zu dem Schluss, dass zur Erreichungder Klimaziele ein global koordiniertes Vorgehen unverzichtbar ist.Auch das entspricht unserer Auffassung, denn Deutschland alleine kanndas Klima nicht retten. Klar ist aber, dass Deutschland eine wichtigeVorbildfunktion übernehmen muss. Wir werden zeigen, dass wir dieKlimaziele volkswirtschaftlich sinnvoll und sozial ausgewogenerreichen können.Für uns gilt: Mit einer CO2-Bepreisung darf sich der Staat nichtdie Taschen vollpacken. Im Gegenteil: Steuern und Abgaben müssen dortgesenkt werden, wo CO2 eingespart wird. Dafür muss unser Steuer- undAbgabensystem einem 'Klima-Check' unterzogen werden. Wir braucheneine Klimasteuer-Reform, die auf Anreize und Boni setzt.Weitere wichtige Leitplanken in der Diskussion über eineCO2-Bepreisung sind für uns: Es darf zu keiner Mehrbelastung für dieBürger in unserem Land kommen. Die Mobilität im ländlichen Raum darfnicht unterdrückt und die Pendler dürfen nicht benachteiligt werden.Und es darf nicht zu einer Verlagerung von Arbeitsplätzen derenergieintensiven Industrie ins Ausland kommen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell