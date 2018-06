Weisgerber: CO2 konsequent reduzieren - dabei geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit

Berlin (ots) - Strukturwandelkommission nimmt Arbeit aufDie Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" nimmtam heutigen Dienstag ihre Arbeit auf. Dazu erklärt die Beauftragteder CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Klimaschutz, Anja Weisgerber:"Es ist gut, dass die Strukturwandelkommission heute ihre Arbeitaufnimmt. Sie soll bis Ende des Jahres einen Ausstiegspfad aus derKohleverstromung vorschlagen und gleichzeitig den betroffenenRegionen neue Perspektiven aufzeigen. Die aktuellen Prognosen habengezeigt, dass wir konsequent handeln und weiter intensiv an derErreichung unserer Klimaziele arbeiten müssen. Dennoch gilt für dieUnion das Prinzip Gründlichkeit vor Schnelligkeit, denn wir müssenauch die Menschen in den Regionen mitnehmen. Wir sollten derKommission die notwendige Zeit dafür geben, um geeignete Maßnahmenvorzuschlagen, die einerseits die Emissionen reduzieren undandererseits den betroffenen Regionen helfen, den Strukturwandel zugestalten.Denn die Tatsache, dass die Kommission entsprechend ihresEinsetzungsbeschlusses ein konkretes Abschlussdatum fürKohleverstromung festlegen soll, ist historisch. Damit werden wir alsIndustrieland nicht nur aus der Kernenergie, sondern auch aus derKohle aussteigen und das ist eine gewaltige Herausforderung."Hintergrund:Der Koalitionsvertrag sieht eine Kommission "Wachstum,Strukturwandel und Beschäftigung" vor. Die Kommission soll auf Basisdes Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 und dem Klimaschutzplan 2050bis Ende dieses Jahres Maßnahmen erarbeiten, um die Lücke zurErreichung des Klimaziels 2020 so weit wie möglich zu schließen undum das Klimaziel 2030 im Energiesektor sicher zu erreichen. Dazugehört auch ein Plan zur schrittweisen Reduzierung und Beendigung derKohleverstromung inklusive eines Abschlussdatums.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell