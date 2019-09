Weisgerber: Ambitioniertes Konzept für Klimaschutz und Innovation

Berlin (ots) - Klimakabinett stellt entscheidende WeichenDas Klimakabinett hat am heutigen Freitag sein Klimakonzeptverabschiedet. Dazu erklärt die Beauftragte für Klimaschutz derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anja Weisgerber:"Der Beschluss des Klimakabinetts ist sehr ambitioniert und eingroßer Fortschritt für den Klimaschutz. Damit stellen wir die Weichenin die richtige Richtung. Ein solch umfassendes Paket hat es in derForm noch nie gegeben. Klimaschutz kann nicht ohne technologischeInnovationskraft gedacht werden - dem trägt das Konzept Rechnung,indem es vor allem auf Anreize und Entlastungen an der richtigenStelle setzt.Ein Leuchtturmprojekt ist die steuerliche Förderung derenergetischen Gebäudesanierung, für die sich die Fraktion bereitsseit Jahren stark macht. Hausbesitzer werden künftig steuerlichprofitieren, wenn sie ihr Eigenheim klimafreundlich sanieren. Das isteine gute Nachricht für das Klima und alle Besitzer vonselbstgenutztem Wohneigentum in Deutschland.Neben einem Maßnahmenset werden wir für die Sektoren Wärme undVerkehr einen Zertifikatehandel einführen. Das ist für uns der besteWeg, denn mit dem Zertifikatehandel werden die CO2-Emissionengedeckelt und damit die Klimaziele erreicht. Wir wollen keineSteuererhöhung, sondern eine gezielte Steuerung der CO2-Emissionen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell