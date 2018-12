Weis Markets: Geht es jetzt um die Wurst?

Per 07.12.2018 wird für die Aktie Weis Markets am Heimatmarkt New York der Kurs von 45,9 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lebensmitteleinzelhandel".

Unsere Analysten haben Weis Markets nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Weis Markets haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Weis Markets. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Weis Markets daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Weis Markets von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Weis Markets damit 4,79 Prozent über dem Durchschnitt (7,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Retail - Consumer Staples" beträgt 7,88 Prozent. Weis Markets liegt aktuell 4,61 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".