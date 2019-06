Weir -The: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Weir -The-Kurs wird am 10.06.2019, 15:53 Uhr an der Heimatbörse London mit 1496,67 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Weir -The-Aktie hat einen Wert von 57,42. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (64,06). Weir -The ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 64,06). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Weir -The.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 17 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Weir -The-Aktie sind 13 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 5 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 1865 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1481,5 GBP) ausgehend um 25,89 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Weir -The von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Weir -The investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,12 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen Mehrertrag in Höhe von 1,08 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.