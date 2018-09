Weinkultur und Biertradition im Klösterreich! - BILD

Wein, Bier, Klosterprodukte in den Klosterläden vonKlösterreichStraß im Straßertale (ots) - Orden, Klöster und Stifte zählen seitJahrhunderten zu den wichtigsten Kulturträgern und haben die Wein-und Bierkultur entscheidend mitgeprägt. 26 Klöster und Stifte derPlattform "Klösterreich" bieten zusätzlich zum Kultur- oderGesundheits-Angebot edle Weine aus den eigenen Klosterkellern sowieQualitätsbier in Österreichs einziger Klosterbrauerei im StiftSchlägl und im tschechischen Kloster Zeliv an. Seit dem Mittelalterpflegen Mönche die Weingärten. Jetzt laden Traditionsweingüter,Stiftskeller und -brauereien ein, die klösterliche Wein- und Bierweltin Österreich, Schweiz, Tschechien und Ungarn kennen zu lernen. DieStiftsweingüter sind für ihren Qualitätsweinbau bekannt. Gerade imHerbst ist die ideale Reisezeit für Wein- und Biererlebnisse in denKlöstern, die im Laufe von Jahrhunderten beste Qualitäten ausgebauthaben.Das Stift Admont ist bekannt für die stiftseigenen Dveri-Pax-Weineaus dem Nordosten Sloweniens und das schweizer Kloster Disentis hataus Rebbergen im Veltlin, Italien, die Klosterweine "Ad Diem FestumVinum" gekeltert. Das Weingut Stift Klosterneuburg ist das ältesteWeingut Österreichs und zählt wie die Abteikellerei der ungarischenErzabtei Pannonhalma zu den großen Klosterweingütern. Die KlösterAltenburg, Göttweig, Kremsmünster, Melk, Heiligenkreuz mit demFreigut Thallern, Herzogenburg, St. Lambrecht, St. Paul im Lavanttalund Zwettl mit dem Weingut Schloss Gobelsburg haben für ihreStiftsweine professionelle Partner-Weingüter und zählen zu denTop-Weingütern des Landes. Das Weingut "Domaene Lilienfeld" ist imBesitz des Stiftes Lilienfeld. Die einzige Stiftsbrauerei Österreichsbefindet sich im Stift Schlägl - Bier brauen geht hier bis in das 13.Jahrhundert zurück. Das tschechische Kloster Zeliv - neu beiKlösterreich - lädt zum Wochenende beim Bierbrauen und Verkosten ein.Zwtl.: Hochqualitative Klosterprodukte zum MitnehmenBeim Besuch von Klöstern, Orden und Stiften ist das Kennenlernenvon Klosterprodukten in den Klosterläden im Klösterreich eingenussvolles Erlebnis. Im Laufe von Jahrhunderten wurden neben denheimischen Weinen, Bieren auch Sekte, Liköre oder Edelbrände zubesten Qualitäten ausgebaut. Viele Klöster bieten hochqualitativeKloster-Produkte zum Mitnehmen an. Kulinarische Köstlichkeiten wieBioprodukte, Karpfen, Forellen, Fruchtsäfte, Essige, Brände, Liköre,Gewürze, Kräuter, Honig, Marmeladen, Tees, Kekse, Lebkuchen,Kräuterprodukte, Massageöle, Weihrauchsalben aber auch Devotionalien,Kalender, Bücher, Tonträger wie CD?s und DVD?s sowie ein vielfältigesAngebot an Geschenkartikeln können in den Klosterläden, inMuseums-und Online-Shops erworben werden.Weitere Informationen:[https://www.kloesterreich.at/wein-und-bierkultur/](https://www.kloesterreich.at/wein-und-bierkultur/). Weitere Tippsund die Klösterreich-Broschüre "Kultur-Begegnung-Glaube" sindkostenlos bei Klösterreich erhältlich: info@kloesterreich.com,[www.kloesterreich.com] (http://www.kloesterreich.at),[www.facebook.com/kloesterreich](http://www.facebook.com/kloesterreich).Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Klösterreich-Pressestelle+43 2735 5535-0presse@kloesterreich.comwww.kloesterreich.comhttp://www.facebook.com/kloesterreichDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/6395/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Klösterreich, übermittelt durch news aktuell