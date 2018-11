Weinkeller mit viel Platz für den neuen Jahrgang - Lagerbestände gut abgebaut

BODENHEIM (dpa-AFX) - Die Lagerbestände für deutschen Wein sind deutlich stärker abgebaut als in vergangenen Jahren.



Damit seien die Keller "aufnahmebereit für den großen Weinjahrgang" 2018, teilte das Deutsche Weininstitut am Dienstag in Bodenheim bei Mainz mit. Zum Stichtag 31. Juli gab es noch einen Bestand von 11,1 Millionen Hektoliter Wein und Sekt - jeweils rund zur Hälfte bei den Winzern und im Handel. Das waren neun Prozent weniger als im Schnitt der vergangenen drei Jahre. Vergleichbar geringe Bestände habe es zuletzt 2014 und 2011 gegeben.

Nach einer unterdurchschnittlichen Weinmenge 2017 haben die Winzer in diesem Jahr so viele Trauben geerntet wie seit 1999 nicht mehr. Die Weinmostmenge in den 13 deutschen Anbaugebieten erreichte nach einer vorläufigen Schätzung des Weininstituts 10,7 Millionen Hektoliter. Die beiden größten Weinanbaugebiete liegen in Rheinland-Pfalz: In Rheinhessen stieg der Ertrag nach vorläufiger Schätzung um 19 Prozent auf 2,95 Millionen Hektoliter, in der Pfalz um 17 Prozent auf 2,55 Millionen Hektoliter./pz/DP/men