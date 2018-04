Weinhändler Hawesko zieht für 2017 Bilanz

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Weinhändler Hawesko will weiter expandieren.



So soll das Filialnetz der Handelskette Jacques' Wein-Depot in den kommenden Jahren von 300 auf 350 Geschäfte wachsen. Wie der Konzern dabei vorangekommen ist, will Vorstandschef Thorsten Hermelink am Donnerstag in Hamburg erläutern.

Bekannt ist anhand vorläufiger Zahlen, dass die Hawesko Holding AG den Konzernumsatz 2017 um 5,5 Prozent auf 507 Millionen Euro gesteigert hat, ohne Zukäufe betrug das Plus 2,5 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich wie im Vorjahr auf rund 30 Millionen Euro. Hawesko ist im Groß-, Einzel- und Versandhandel mit Wein aktiv. Den Aktionären wurde für 2017 erneut eine Dividende von 1,30 Euro pro Aktie in Aussicht gestellt./akp/DP/edh