Weingenuss bei Hochgeschwindigkeit - neue Weinauswahl für Bahnreisende im Fernverkehr (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Gault&Millau Sommelier Gunnar Tietz und Jury wählten vierBordweine - Zur Auswahl stehen Weine junger, regionaler Winzer -YouGov-Umfrage: Knapp die Hälfte der Befragten trinkt Wein gerne aufReisenFahrgäste in ICE und Intercity der Deutschen Bahn (DB) haben jetztdie Wahl zwischen vier neuen Weinen in der Bordgastronomie. Fürentspannten Wein-Genuss sorgen gleich zwei Weißweine aus Deutschlandsgrößtem Weinanbaugebiet, Rheinhessen: ein Weißburgunder (2017) derWinzerin Silke Keth sowie der Riesling "Straight" (2017) von TobiasKrämer. Der rote Spätburgunder (2017) des Pfälzer WeingutsLergenmüller und der neue Jahrgang des unter Fahrgästen beliebtenRioja Crianza (2015) des baskischen Weinguts Ramón Bilbaokomplettieren die Auswahl. Abgerundet wird das Sortiment mit einemSekt aus dem Haus Rotkäppchen."Unsere neue Weinauswahl kombiniert guten Geschmack und großenGenuss zum fairen Preis.", erklärt Alexander Thies, LeiterBordservice DB Fernverkehr. Es gäbe viele Anlässe, sich bei derBahnreise mit einem Glas Wein eine entspannte und genussreicheAuszeit zu gönnen, führt Thies weiter aus: Ob Urlaubsreise, die Fahrtin den Feierabend oder geselliges Beisammensein mit Freunden. Dieneue Weinauswahl ist ab sofort in allen Fernverkehrszügen der DBsowohl im Bordrestaurant, Bordbistro als auch beim Service direkt amSitzplatz in der 1. Klasse erhältlich.Eine 24-köpfige Jury aus Kunden, Journalisten, Produktmanagern undKunden um den preisgekrönten Sommelier Gunnar Tietz (Gault&MillauSommelier des Jahres 2011) hat, unterstützt durch das DeutscheWeininstitut (DWI), aus über 90 Weinen ihre 20 Favoriten gewählt. Ausdiesen Finalisten hat die DB ein vielseitiges Sortimentzusammengestellt, sodass jeder Reisende einen passenden Wein findet.Der Genuss eines guten Glas Wein gehört für viele Fahrgäste zu einemfesten Ritual ihrer Bahnreise. Über 770.000 Flaschen Wein und Sekt(0,25 Liter) wurden im vergangenen Jahr in der Bordgastronomie derDeutschen Bahn ausgeschenkt. Besonders Weißwein ist an Bord sehrbeliebt: Im Jahr 2017 machten die hellen Reben rund 52 Prozent derabgesetzten weinhaltigen Getränke in der Bordgastronomie aus.Wein für genussvolle MomenteWährend ICE- und Intercity-Reisende also gerne zum Weißweingreifen, präferiert Deutschland allgemein eher rote Weine. Dies zeigteine aktuelle repräsentative Umfrage von YouGov im Aufrag der DBFernverkehr zum Weinkonsum. (n= 2.050*; vgl. Infografik). Besondersgern wird Wein zu besonderen Anlässen und Feierlichkeiten (60Prozent), in Gesellschaft von Familie und Freunden (59 Prozent) sowieals Begleitung zum Essen (53 Prozent) und im Urlaub und auf Reisen(47 Prozent) getrunken - beispielsweise in der Bordgastronomie derDB. Vor allem Genuss, Geselligkeit und Entspannung verbinden dieBefragten mit dem Weintrinken.Die Ergebnisse der YouGov-Umfrage zum Weinkonsum in Deutschlandbestätigen: Genuss steht beim Wein im Vordergrund. "Er wird heutenicht mehr vorrangig als Begleitung zum Essen getrunken. Daher kannich mir gut vorstellen, dass viele Bahnreisende die Zeit im Zugnutzen und es sich bei einem Glas der neu ausgewählten Weine gutgehen lassen", so Sommelier Gunnar Tietz.Weitere Informationen zu den neuen Weinen und dem gesamten Speise-und Getränkeangebot der Bordgastronomie finden Sie unterwww.bahn.de/bordgastronomie.* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage derYouGov Deutschland GmbH, an der 2.050 Personen zwischen dem18.06.2018 und 20.06.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtetund sind repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ab 18Jahren.Pressekontakt:Kontakt Agentur:Ketchum PleonDB Medienteamdeutschebahn@ketchumpleon.comHerausgeber:DB Fernverkehr AGStephensonstraße 160326 FrankfurtVerantwortlich für den Inhalt:Leiter MarktkommunikationDr. Thomas KemperOriginal-Content von: Deutsche Bahn AG, übermittelt durch news aktuell