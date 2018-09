Weinberg: Wirksamer Schutz vor Kindesmissbrauch braucht Fachwissen und Qualitätssicherung

Berlin (ots) - Richter und Jugendamt fortbilden und mitspezialisierter Fachberatung vernetzenAm heutigen Montag veröffentlichte die Unabhängige Kommission zurAufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs Empfehlungen fürkindgerechte Strafverfahren bei Missbrauch. Dazu erklärt der kinder-und jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, MarcusWeinberg:"Eine Lehre aus dem Fall des missbrauchten Kindes in Staufen ist,dass Richterinnen und Richter bei ihren Entscheidungen Expertenwissenheranziehen sollten. Die Einschätzung von Täterstrategien, kindlichemOpferverhalten, Glaubhaftigkeitsprüfungen und die Befragung vonKindern erfordern hohe Fachkompetenz. Auf Initiative von CDU und CSUwurde daher in den Koalitionsvertrag folgende Passage aufgenommen:'In familiengerichtlichen Verfahren muss bei Hinweisen auf(sexualisierte) Gewalt zur Einschätzung der Gefährdungslage eineStellungnahme von Fachleuten für Gewaltschutz und - soweit relevant -für Rechtsmedizin eingeholt werden.'Hierfür müssen die spezialisierten Fachberatungsstellen gegensexuellen Kindesmissbrauch flächendeckend ausgebaut werden. Um diesvoranzutreiben, hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im vergangenenHaushalt die Mittel für ein Modellprojekt freigemacht, das mobilespezialisierte Fachberatung im ländlichen Bereich fördert. Und wirwerden im kommenden Haushalt zum Ausbau der Fachkompetenz weitereModellprojekte vorschlagen.Eine unserer zentralen Forderungen ist die Pflicht zur Fortbildungvon Familienrichterinnen und -richtern sowie die Einführung vonEignungsvoraussetzungen, so wie es bereits für Insolvenzrichter derFall ist."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell