Weinberg: Kindergeldzahlungen an die Lebenshaltungskosten des EU-Wohnorts anpassen

Berlin (ots) - Änderung des Rechts aufgrund immer weiteransteigender Zahlen dringend notwendigDie Zahlungen von Kindergeld ins EU-Ausland und den EuropäischenWirtschaftsraum haben erneut zugenommen. Hierzu erklärt derfamilienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion MarcusWeinberg:"Nach Angaben der Bundesregierung wurde im Juni 2018 für mehr als268.000 Kinder, die im EU-Ausland oder im EuropäischenWirtschaftsraum leben, Kindergeld gezahlt. Der erneute Anstieg dieserZahl zeigt einmal mehr, dass die Forderung von CDU/CSU, die Höhe desKindergeldes an den Lebenshaltungskosten im Heimatland des Kindes zubemessen, rasch umgesetzt werden muss. Für ein Kind, dasbeispielsweise in Polen oder Rumänien lebt, muss sich die Höhe desKindergeldes an den dortigen Lebenshaltungskosten orientieren.Die EU muss endlich handeln! Denn nur wenn das Europäische Rechtentsprechend geändert wird, kann Deutschland das deutsche Rechteuroparechtskonform anpassen. Der zuständige BundessozialministerHubertus Heil ist gefordert, nun endlich auf europäischer Ebene zueiner für alle Seiten akzeptablen Lösung zu kommen. Denn eineStaffelung des Kindergeldes nach den Lebenshaltungskosten vor Ort istnicht nur angemessen, sondern auch gerecht. Fehlanreize werdenvermieden, den Lebensmittelpunkt wegen der Höhe der Sozialleistungenin einen anderen Mitgliedsstaat zu verlegen.Die national möglichen Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauchbei grenzüberschreitendem Kindergeldbezug haben wir unterunionsgeführter Regierungsverantwortung bereits in der vergangenenLegislaturperiode umgesetzt. Die rückwirkende Möglichkeit zurBeantragung von Kindergeld wurde auf sechs Monate beschränkt. Mit derVerkürzung der Antragsfrist ist es den Familienkassen nunmehrmöglich, den Nachweis des inländischen Aufenthalts desKindergeldberechtigten - der Anspruchsvoraussetzung ist - schnellerzu prüfen.Zudem haben wir den Datenaustausch zwischen dem Bundeszentralamtfür Steuern und den Familienkassen verbessert. Die Familienkassenerlangen so zum Beispiel schneller Kenntnis, wenn eine Familie insAusland verzieht und damit der Kindergeldanspruch in Deutschlanderlischt."