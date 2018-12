Weinberg/Kießling: Stärkung von Teilzeitmöglichkeiten im Freiwilligendienst

Berlin (ots) - Neue Chancen für mehr EngagementAm morgigen Mittwoch wird das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zurEinführung einer Teilzeitmöglichkeit in denJugendfreiwilligendiensten sowie im Bundesfreiwilligendienst fürPersonen unter 27 Jahren beschließen. Dazu erklären derfamilienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Marcus Weinberg, und der zuständige Berichterstatter,Michael Kießling:Weinberg: "Wir als Union begrüßen das Vorhaben ausdrücklich,künftig auch unter 27-Jährigen eine Teilzeitmöglichkeit während einesFreiwilligendienstjahres einzuräumen. Dies entspricht einer Forderungder Unionsfraktion, die sich in ein Gesamtpaket zur Stärkung derFreiwilligendienste einfügt, und die wir bereits Anfang Septemberbeschlossen hatten. Es ist wohl kaum erklärbar, dass unter 27-Jährigedie Teilnahme an einem Freiwilligendienst verwehrt war, wenn diesebeispielsweise aus familiären Gründen keinen Freiwilligendienst inVollzeit absolvieren konnten. Das ist mit unserem familienpolitischenLeitgedanken der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. in diesemFall Familie und Freiwilligendienst nicht vereinbar."Kießling: "Freiwilligendienste müssen attraktiver und flexiblergestaltet werden. Die Umsetzung der Forderung nach Ausweitung derTeilzeitmöglichkeit ist längst überfällig und stärkt die Idee derFreiwilligendienste maßgeblich. Unser Ziel ist es, breiterenBevölkerungsschichten als bisher den Zugang zu freiwilligemEngagement zu ermöglichen. Deshalb ist es ein wichtiger ersterSchritt in der Förderung des gesellschaftlichen Engagements, denFreiwilligendienst in Teilzeit zu ermöglichen. Im Haushalt 2019konnte die Union bereits ein starkes Signal zur Stärkung derFreiwilligendienste senden. Mit über 65 Millionen Euro zusätzlichsollen insbesondere mehr Plätze im Jugendfreiwilligendienst und 5000mehr Plätze im Bundesfreiwilligendienst geschaffen sowie Mittel fürdie Erhöhung der Bildungszuschüsse bereitgestellt werden. Insgesamtstehen im Bundeshaushalt 2019 knapp 328 Millionen Euro für dieFreiwilligendienste bereit. Damit sorgen wir für guteRahmenbedingungen und würdigen die herausragende Bedeutung desFreiwilligendienstes für den gesellschaftlichen Zusammenhalt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell