Weinberg: Flüchtlingsfrauen nicht alleine lassen

Berlin (ots) - Start des Projekts "Schwangerschaft und Flucht"Am morgigen Dienstag startet das Modellprojekt "Schwangerschaftund Flucht" von donum vitae, das von der CDU/CSU-Bundestagsfraktioninitiiert wurde. Dazu erklärt der familienpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg:"Wir freuen uns über den Start des Projekts 'Schwangerschaft undFlucht' mit dem Projektträger donum vitae. DieCDU/CSU-Bundestagsfraktion hat das Projekt angestoßen und sich fürdie Finanzierung durch das Bundesfamilienministerium eingesetzt.Schwangere Flüchtlingsfrauen sind eine besonders verletzliche Gruppe.Oftmals leiden sie erheblich unter Traumata und Belastungen derFlucht, manche auch unter sexueller Gewalt. Die Frauen befinden sichoft in einer Ausnahmesituation, die durch die bestehendeSchwangerschaft noch verschärft wird. Wir wollen nicht, dass dieseFrauen und ihre Kinder allein gelassen werden.Das Projekt von donum vitae bietet an bis zu 30 Standortenaufsuchende Beratung an. Neben lebenspraktischen Fragen zuGeburtsmöglichkeiten und finanzieller Unterstützung geht es in denBeratungsgesprächen verstärkt um psychosoziale Beratung. Weiterewichtige Fragen sind der Schutz vor sexuellen Übergriffen,Informationen zu Verhütung und weiterführenden Gesundheitsangebotendurch Hebammen und Gynäkologen."