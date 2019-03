Weinberg/Beermann: Kinderzuschlag und Bildungs- und Teilhabeleistung umfangreich erweitert

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Bundestag wird Gesetz zur Stärkung von Familien mitgeringem Einkommen beschließenAm heutigen Donnerstag wird der Deutsche Bundestag das Gesetz zurzielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch dieNeugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungenfür Bildung und Teilhabe voraussichtlich mit breiter Mehrheitverabschieden. Dazu erklären der familienpolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Marcus Weinberg, und derzuständige Berichterstatter, Maik Beermann:Marcus Weinberg: "Mit dem Familienstärkungsgesetz treten wir alsUnion Kinderarmut zielorientiert entgegen. Wir werden mit passgenauenMaßnahmen - und nicht wie von einigen Parteien gewünscht imGießkannenprinzip - Familien mit geringem Einkommen noch besserunterstützen und somit auch die Chancen der Kinder auf Bildung undTeilhabe ausbauen.Durch die geplanten Erleichterungen und Erweiterungen beimKinderzuschlag vergrößern wir nicht nur den engen finanziellenSpielraum der betreffenden Familien, sondern schaffen auchErwerbsanreize für Eltern.Konkret werden wir den Kinderzuschlag auf 185 Euro erhöhen. Wirschaffen die Höchsteinkommensgrenze ab, so dass die Leistung künftignicht mehr abrupt endet, sondern mit steigendem Einkommen schleichendausläuft und wir erleichtern die Antragstellung des Kinderzuschlageswesentlich. Wer zusätzliches Einkommen verdient, darf künftig mehrdavon behalten.Im parlamentarischen Verfahren konnten wir weitere wichtigeAkzente setzen: Eine noch im Gesetzentwurf bestehendeUngleichbehandlung von Alleinerziehenden bei der Berechnung desKindeseinkommens beim Kinderzuschlag haben wir beseitigt. Zudem wirdbeispielsweise für den Sportverein oder den Musikunterricht künftignicht nur der konkrete Beitrag gezahlt - jedoch höchstens 10 Euro,sondern pauschal 15 Euro im Monat. Mit Ausnahme für eineLernförderung müssen Familien künftig keine gesonderten Anträge aufdie einzelnen Bildungs- und Teilhabeleistungen mehr stellen.Das ist ein Gesamtpaket für unsere Zukunft - unsere Kinder, dassich uneingeschränkt sehen lassen kann!Maik Beermann: "CDU und CSU halten Wort - Mit demFamilienstärkungsgesetz unterstützen und entlasten wir diejenigen,die arbeiten und Kinder erziehen. Wir helfen insbesondere Familienund Alleinerziehenden mit kleinem Einkommen, indem wir sowohl denKinderzuschlag erhöhen und ausbauen als auch die Leistungen fürTeilhabe und Bildung weiter verbessern. So schaffen wirbeispielsweise die Eigenanteile für Mittagessen und Schulbeförderungab und ermöglichen einen leichteren Zugang zu Lernförderung. Wir alsUnion freuen uns besonders, dass es gelungen ist, an vielen Stellenbürokratische Hemmnisse zu beseitigen, die Leistungen insgesamt zuerhöhen und den Erwerbsanreiz zu stärken. Und wir machen den Weg freifür die Digitalisierung der Anträge auf das Bildungs- undTeilhabepaket beim Kinderzuschlag - auf ein Schriftformerforderniswird nun verzichtet."