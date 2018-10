Weinberg/Beermann: 5,5 Milliarden Euro für gute Kita und gute Betreuung

Berlin (ots) - Keine Gebührenfreiheit zu Lasten der QualitätAm heutigen Donnerstag debattiert der Deutsche Bundestag in 1.Lesung den Gesetzentwurf zum so genannten "Gute-Kita-Gesetz". FürVerbesserung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuungwird der Bund den Ländern 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.Dazu erklären der familienpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg, und der zuständigeBerichterstatter, Maik Beermann:Marcus Weinberg: "5,5 Milliarden Euro bis 2022 allein vom Bund fürunsere Kinder - nämlich für die Verbesserung der Qualität in derKindertagesbetreuung - ist gut angelegtes Geld. Wir setzen damiteines der wichtigsten und zentralen familienpolitischen Vorhaben desKoalitionsvertrages von CDU, CSU und SPD um und schaffen so wichtigeRahmenbedingungen für Familien.Wir von CDU/CSU setzen den Fokus auf den Ausbau der Kita-Qualität.Wenn "gute Kita" draufsteht, müssen wir dafür sorgen, dass auch guteKita drin ist. In den vergangenen Jahren stand der Ausbau derKita-Kapazitäten im Vordergrund. Jetzt brauchen wir eine Epoche desQualitätsausbaus in der Kindertagesbetreuung. Eltern und Kindererwarten eine gute Kita mit einer qualitativ hochwertigen Betreuung.Im Vordergrund muss insbesondere ein guter Fachkraft-Kind-Schlüsselstehen."Maik Beermann: Der Bund steht zu seiner gesamtgesellschaftlichenAufgabe, die Länder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.Es muss unser klar definiertes Ziel sein, gemeinsam nicht nur in denKinderbetreuungsausbau zu investieren, sondern auch in dieVerbesserung der Qualität. Die 5,5 Milliarden Euro, die der Bund denLändern in die Hand gibt, müssen aber auch genau da ankommen, wo siegebraucht werden - nämlich in der Qualität.Wir erwarten, dass die Länder die Bundesmittel passgenau in echteQualitätsmaßnahmen investieren und nicht nur in dieBeitragsreduzierung. Das werden wir von CDU/CSU genau beobachten.Nicht akzeptabel ist allerdings, dass von den 5,5 Milliarden Euroauch noch zusätzliches Personal im Bundesfamilienministerium bezahltwird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell