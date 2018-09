Weinbaubetriebe erwarten überdurchschnittliche Ernte

Wiesbaden (ots) - Die Winzerinnen und Winzer in Deutschlanderwarten in diesem Jahr eine überdurchschnittliche Erntemenge. Diesist vor allem auf die günstigen Witterungsbedingungen im Frühjahr undSommer 2018 zurückzuführen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)anhand erster Schätzungen im August 2018 weiter mitteilt, wird mit9,75 Millionen Hektolitern Wein im Jahr 2018 gerechnet. Nach demmengenmäßig geringen Jahrgang 2017 mit 7,51 Millionen Hektoliternentspricht das einer Zunahme von 30 %. Gegenüber dem Mittel von 2012bis 2017 wird die Erntemenge von 2018 voraussichtlich um 1,06Millionen Hektoliter höher liegen.Von der gesamten Weinerntemenge 2018 entfallen 64 % auf Weißmostund 36 % auf Rotmost. Insbesondere in den Anbaugebieten Mosel (90 %),Rheingau (85 %) und Mittelrhein (86 %) wird überwiegend Weißmosterzeugt.Die Erntemenge des Rieslings, der beliebtesten deutschen Rebsorte,nimmt aller Voraussicht nach um 556 900 Hektoliter gegenüber demVorjahr auf 2,08 Millionen Hektoliter zu (+37 %). Auch fürMüller-Thurgau (1,34 Millionen Hektoliter; +35 %), Grüner Silvaner(470 800 Hektoliter; +23 %), Grauer Burgunder (525 700 Hektoliter;+22 %) und Weißer Burgunder (469 700 Hektoliter; +17 %) sinddeutliche Zuwächse gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.Bei den roten Rebsorten werden 2018 ebenfalls deutlich höhereErträge als im Vorjahr prognostiziert. So wird laut Schätzung dieErntemenge des Blauen Spätburgunders um 230 700 Hektoliter auf 1,01Million Hektoliter, des Dornfelders um 75 200 Hektoliter auf 914 400Hektoliter und die des Portugiesers um 62 800 Hektoliter auf 330 200Hektoliter zunehmen.Für die drei großen Weinanbaugebieten Rheinhessen (2,82 MillionenHektoliter), Pfalz (2,38 Millionen Hektoliter) und Baden (1,39Millionen Hektoliter) werden zwei Drittel der gesamten Erntemengeerwartet. Auf Württemberg (1,11 Millionen Hektoliter), Mosel (809 000Hektoliter) und Franken (448 000 Hektoliter) entfallen nachEinschätzung der Winzerinnen und Winzer 24 %.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Pflanzliche Erzeugung und Flächennutzung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 86 60www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell