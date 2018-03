Wein genießen - neues Buch von Paula Bosch erschienen / Das gesammelte Weinwissen von Deutschlands bekanntester Sommelière zwischen zwei Buchdeckeln (FOTO)

München (ots) -Paula Bosch`s gesammeltes Weinwissen zwischen zwei Buchdeckeln-für alle, die mehr zum Thema Wein wissen wollen und sich dabei mithöchster Expertise unterhalten lassen möchten! Deutschlands ersteSommeliere nimmt den Leser mit auf eine Entdeckungsreise in die Weltdes Weins, immer auf der Mission den Menschen guten Wein näher zubringen. Dabei fasst sie auf unterhaltsame Weise zusammen, was manzum Thema Wein wissen muss: Welche Anbaugebiete gibt es, was hat esmit den verschiedenen Rebsorten auf sich, wo wachsen diese und wassind ihre besonderen Charaktereigenschaften? Paula Bosch führt sokurzweilig durch berühmte und weniger bekannte Weinregionen undWeingüter, stellt etablierte wie aufstrebende Winzer vor undbeschreibt die besten Weine. Dazu gibt es Tipps für Restaurantbesucheund auch die besten Adressen zum Wein-Kauf zu Hause. Ob absoluterEinsteiger oder eingefleischter Wein-Kenner: wenn es nur ein WeinBuch in ihrem Regal geben darf - dann dieses!DIE AUTORINPaula Bosch ist Deutschlands bekannteste Sommelière. Ihrelegendären Kolumnen im SZ-Magazin machten sie einem großen Publikumbekannt, zahlreiche Buchprojekte, unter anderem in Kooperation mitEckart Witzigmann, wurden zu Bestsellern. Sie war 20 Jahre langChef-Sommelière im Münchner Restaurant Tantris und erhielt zahlreicheAuszeichnungen, zuletzt u. a. vom "Österreichischen WeinmarketingÖWM" den "Bacchuspreis 2007", den 5 Star Award 2013 "One of theFinest Sommeliers Worldwide", 2016 von der Vinea Wachau den"Steinfederpreis" sowie 2017 vom Verband der DeutschenPrädikatsweingüter, VDP, die silberne Ehrennadel.DER FOTOGRAFJoerg Lehmann ist Fotograf aus Leidenschaft. Der Wahlberlinerspezialisierte sich schon in seiner Zeit in Frankreich auf dieschönen Themenfelder Essen, Trinken und Reise. Seine Aufträge führenLehmann durch die Welt, immer auf der Suche nach dem Besonderen. Unddas Besondere findet er zielsicher. Er arbeitete bereits mit dengroßen Köchen Frankreichs. Für Callwey stand er bereits für"Filmrezepte", "Tantris" und "Deutsche Weine und deutsche Küche"hinter der Kamera.Paula BoschWEIN GENIEßEN2018. 240 Seiten, ca. 300 Farbfotos21,5 x 28, gebundenEUR [D] 29,95 / EUR [A] 30,80 / sFr. 40,90ISBN: 978-3-7667-2275-1Callwey Verlag MünchenPressekontakt:ANDREAS HAGENKORD+49 89/43 60 05-177A.HAGENKORD@CALLWEY.DEOriginal-Content von: Geord D.W. Callwey GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell