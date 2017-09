WeinEntdecker-Wochen 2017 (FOTO)

Hamburg (ots) -Bereits zum sechsten Mal finden vom 8. bis 24. September 2017 diebundesweiten Aktionswochen "WeinEntdecker werden!" des DeutschenWeininstituts (DWI) statt. In diesem Zeitraum laden vieleVeranstaltungen, Entdeckertouren und Verkostungsevents dazu ein, dendeutschen Wein noch besser kennenzulernen.Vom 8. bis zum 24. September stehen die Uhren wieder auf Wein:Bundesweit präsentieren ausgewählte Weinhändler und Vinotheken,Restaurants und Hotels die Vielfalt der heimischen Weine. Genießersind aufgerufen, sich auf eine spannende Verkostung durch die Weltder deutschen Weine zu begeben. Zwei Wochen lang stehen Weinfreundendabei die Türen offen, ihr Wissen in Sachen deutschem Wein zuvertiefen. Alle Veranstaltungen sowie Tickets für dieWeinEntdecker-Touren und den Tag des offenen Weins findenInteressierte auf der Website www.weinentdeckerwerden.de.WeinEntdecker-TourenDie beliebten WeinEntdecker-Touren finden in diesem Jahr inHamburg, Berlin und Köln statt und versprechen außergewöhnlicheWeinerlebnisse. Auf geführten Genussrundgängen mit einemprofessionellen Weinguide besuchen die Gäste Vinotheken, erlebenfachkundige Gastgeber und kommen mit anderen Interessierten insGespräch. Im Mittelpunkt stehen individuelle, handwerklichproduzierte Weine aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten.Tag des offenen WeinsZudem wird es 2017 erstmals den Tag des offenen Weins geben, andem Weinbegeisterte in Frankfurt und München aufbrechen, um inzahlreichen Weinbars und Weinhandlungen deutschen Wein zu probieren.Am 9.9. in München und am 16.9. in Frankfurt, haben Weinbegeistertedie Chance, sich auszutauschen und Weine zu verkosten. ZahlreicheWeinhandlungen und Weinbars öffnen ihre Türen und ermöglichen es, dasSortiment deutscher Weine zu probieren. Ein tolles Erlebnis für 5Euro pro Station, das sich keiner entgehen lassen sollte! Auchaußerhalb der Touren und dem Tag des offenen Weins gibt es einiges zuentdecken. Eine Auswahl weiterer spannender Veranstaltungen sind aufder Facebook-Seite zu finden. Hier werden Highlights und interessanteFakten präsentiert. Wer schauen möchte, ob auch in seiner Gegendetwas passiert, der wird auf www.weinentdecker-werden.de fündig.Neben allen Aktionen kann man hier unter anderem sein eigenesWeinwissen testen, an einem Gewinnspiel teilnehmen oder Tickets fürdie WeinEntdecker-Touren erwerben.TERMINE UND ORTE IM ÜBERBLICK:Samstag, 9. September:München: Tag des offenen WeinsBerlin: WeinEntdecker-Tour - MitteHamburg: WeinEntdecker-Tour - St. Pauli/NeustadtSamstag, 16. September:Frankfurt: Tag des offenen WeinsKöln: WeinEntdecker-Tour - Ehrenfeld/Belgisches ViertelFreitag, 22. September:Köln: WeinEntdecker-Tour - Ehrenfeld/Belgisches ViertelSamstag, 23. September:Berlin: WeinEntdecker-Tour - CharlottenburgHamburg: WeinEntdecker-Tour - EimsbüttelPressekontakt:Deutsches WeinstitutPressestelleGutenbergplatz 3-555116 MainzKontakt:Ernst Büscher, Tel. 06131 - 2829 29Nicole Stierstorfer, Tel. 06131 - 2829 21Fax 06131 - 2829 20ernst.buescher@deutscheweine.dewww.deutscheweine.deWeitere Presseinformationen:Das WeinEntdecker Büroc/o ff.k Public Relations GmbHChristoph-Probst-Weg 420251 HamburgKontakt:Magdalena FranzTelefon (040) 611 356 - 50Fax (040) 611 356 - 44medien@weinentdecker-werden.dewww.weinentdecker-werden.dewww.facebook.com/weinentdeckerOriginal-Content von: WeinEntdecker B?ro, übermittelt durch news aktuell