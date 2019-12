Weimarer Menschenrechtspreis richtet Blick auf vergessenen Konflikt um die Westsahara / Auszeichnung für Aktivistin Laila Fakhouri

Osnabrück (ots) - Zum Internationalen Tag der Menschenrechte macht dasKinderhilfswerk terre des hommes auf die Situation der Zivilbevölkerung in vonder Weltöffentlichkeit weitgehend vergessenen Krisen aufmerksam. Die EuropäischeUnion nennt in ihrer Liste der vergessenen Krisen 15 Länder oder Regionen. Dazugehören die Besetzung der Westsahara durch Marokko, die Hungerkrise im Sahel,Konflikte in der Zentralafrikanischen Republik, dem Sudan, Kolumbien, Myanmarund auf den Philippinen sowie die massive Bandengewalt und Drogenkriege inZentralamerika.»Es ist kein Zufall, dass viele Krisen und Konflikte kaum internationaleBeachtung finden: Machthaber und Kriegsherren verhindern, dass Nachrichten nachaußen dringen. Sie schränken die Pressefreiheit ein, bedrohen Journalisten undMenschenrechtsaktivisten und schrecken auch vor willkürlichen Verhaftungen undMord nicht zurück«, sagte Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre deshommes. »Deshalb freut es uns besonders, dass der Weimarer Menschenrechtspreisheute an die Menschenrechtsaktivistin Laila Fakhouri verliehen und damit dieAufmerksamkeit auf den seit 40 Jahren ungelösten Konflikt in der Westsaharagelenkt wird.«Fakhouri ist 25 Jahre alt und kämpft mit friedlichen und juristischen Mittelnfür das Recht der Sahrauis auf Anerkennung. Trotz ständiger Drohungen undRepressalien gegen sie und ihre Familie engagiert sie sich alsProzessbeobachterin, Übersetzerin, Vermittlerin und Botschafterin fürinhaftierte sahrauische Aktivisten.Seit der Besetzung der Westsahara durch Marokko im Jahr 1975 leben rund 170.000Sahrauis in der mittlerweile dritten Generation in Flüchtlingslagern inAlgerien. Besonders für Kinder und Jugendliche ist die Situation hoffnungslos:Der Alltag im Flüchtlingslager in der Wüste ist trostlos, die Menschen sind aufhumanitäre Hilfe angewiesen. Wer in den besetzten Gebieten lebt, hat keineChance auf dem ohnehin schwachen Arbeitsmarkt. terre des hommes unterstützt imgrößten sahrauischen Flüchtlingslager Smara 2.900 Kinder und Jugendliche bei derSchul- und Berufsausbildung. Ziel ist es, den Kindern eine Perspektive zu gebenund zu vermeiden, dass sie sich kriminellen Banden oder islamistischenTerrorgruppen anschließen.Pressekontakt:Für Rückfragen und Interviews: Barbara Küppers, Telefon 05 41 / 7101-175, b.kueppers@tdh.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9646/4462452OTS: terre des hommes Deutschland e.V.Original-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell