Mit dem Weihnachtszug zu Märchenzauber und festlichen Leckereien: 5 Highlights, die Besucher in Vilnius in Weihnachtsstimmung bringen (FOTO)

Vilnius (ots) -Alternativen zur vorweihnachtlichen Rush-Hour in deutschenFußgängerzonen gefällig? Vilnius, die litauische Weltkulturerbestadt,verwandelt sich pünktlich zur Vorweihnachtszeit in einenmärchenhaften Zufluchtsort für jeden, der im DezemberWeihnachtszauber statt Geschenke-Trubel sucht. Neben den klassischenAnlaufpunkten wie den großen Weihnachtsmärkten auf dem Rathausplatzund dem Kathedralenplatz bietet Vilnius viele weitere Highlights, dieWeihnachtsstimmung zaubern.5 Tipps, die Weihnachtsstimmung in Vilnius verbreiten:1. Die Weihnachtsbeleuchtung am größten Weihnachtsbaum der Stadt:Seit dem 1. Dezember funkeln und erstrahlen mehr als 50.000Glühlampen am Weihnachtsbaum auf dem Kathedralenplatz. Um denimposanten Weihnachtsbaum ist der schönste Weihnachtsmarkt der Stadtaufgebaut, auf dem Besucher neben typischen Weihnachtsleckereien auchhandgefertigte Weihnachtsgeschenke entdecken können. Übrigens: Imletzten Jahr wurde Vilnius' Weihnachtsbaum sogar als schönsterWeihnachtsbaum Europas ausgezeichnet.2. Das weihnachtliche Vilnius von oben entdecken: Lust auf einenPerspektivwechsel? Besondere Ausblicke erhalten Besucher, wenn sie inVilnius hoch hinausgehen. Vom Glockenturm der Kathedrale lässt sichzum Beispiel der größte Weihnachtsbaum der Stadt aus 52 Metern Höhebestaunen. Auch der Hügel der 3 Kreuze, der sich über Vilnius erhebt,bietet tolle Perspektiven: Von dort genießt man einen Panoramablickauf die festlich geschmückte Altstadt von Vilnius.3. Litauische Weihnachtsspezialitäten und weihnachtlicheEsstraditionen ausprobieren: Was wäre Weihnachten ohne das passendeEssen? In diesem Punkt ticken die Litauer genauso wie die Deutschen.Es lohnt sich also, traditionell litauische Weihnachtsspezialitätenzu kosten. Besucher sollten unbedingt Kuciukai und Aguonu pienasprobieren. Kuciukai ist ein typisch litauisches Weihnachtsgebäck ausHefeteig und Mohn. Aguonu pienas ist eine Mohnmilch, die ausgemahlenem Mohn, Milch und Zucker hergestellt wird. Am besten tunktman Kuciukai in die Milch und isst beides zusammen.Tipp: Das typische Weihnachtsessen besteht in Litauen aus zwölfSpeisen - darunter befinden sich meist Fisch, Rote-Beete-Suppe undTrockenfrüchte. Die zwölf Gerichte symbolisieren die zwölf Apostel -aber auch die zwölf Monate des bevorstehenden Jahres. Wer in jedemder kommenden Monate Glück haben möchte, sollte laut Tradition vonjedem der Gerichte kosten.4. Weihnachtsmärchen in 3D bestaunen: Die Wände der imposantenKathedrale erwachen in Vilnius pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagenzum Leben und erstrahlen vom 25. - 29. Dezember in beeindruckenden3D-Projektionen eines Weihnachtsmärchens. Das Märchen ist in jedemJahr ein anderes. Ein echtes Fest für die Augen, das nicht nur diekleinen Besucher in seinen Bann zieht.5. Den Weihnachtszug nehmen und vom Polarexpress träumen: Wer hatnoch nicht vom Polarexpress gehört, der direkt zum Nordpol fährt?Ähnlich märchenhaft ist der Weihnachtszug, der seit Anfang Dezemberund noch bis zum 7. Januar seine Runden durch Vilnius dreht und sichzu einer Weihnachtstradition entwickelt hat. Der "Bahnhof" deskleinen Zuges befindet am Kathedralenplatz. Die Route führt einmalquer durch die Altstadt, sodass man sich zurücklehnen und diefestliche Beleuchtung bewundern kann.Fotos mit Weihnachtsimpressionen von Vilnius zur redaktionellenVerwendung finden Sie hier:https://edelmanftp.app.box.com/s/ghc89vhisfefm1dtlb9g5tm9h4j8dkz2Mehr Informationen über Vilnius finden Sie auf der offiziellenHomepage des Stadtmarketings von Vilnius: http://ots.de/BzlbFYPressekontakt:Katharina Füser | Edelman GmbHSchöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Deutschlandkatharina.fueser@edelman.comt: +49 (0)30 221829-032tw: @EdelmanGER| w: www.edelman.deOriginal-Content von: Go Vilnius, übermittelt durch news aktuell