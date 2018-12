Unterföhring (ots) -Schöne Bescherung: In der SAT.1-Komödie "Es bleibt in der Familie"wird Andrea Sawatzki als Rockröhre Lola mit fast 50 noch einmalschwanger - mit ihrem Enkelkind! Als schrille Großmutter in spebricht sie mit gesellschaftlichen Konventionen, lebt in einemTour-Bus und sorgt bei Rockkonzerten für Gänsehaut. Eine Rolle, dieder rothaarigen Charakterschauspielerin wie auf den Leib geschriebenist: "Ich habe vor ein paar Jahren viel gesungen und bin mit meinerBand durch Deutschland gereist." Im Gegensatz zu ihrer Figur Lola warSawatzki jedoch bereit, für ihre Kinder auf diesen aufreibendenLebensstil zu verzichten: "Das alles neben dem Film, den Büchern, dieich schreibe, Haushalt und Familie organisiert zu kriegen, hat michirgendwann überfordert." Für die SAT.1-Komödie "Es bleibt in derFamilie" geht Sawatzki zurück auf die Bühne - am Dienstag, 18.Dezember 2018, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.Pressestimmen:"Nimmt Klischees aufs Korn, toll gespielt" (TV Movie)"Eine sympathische Komödie, mit großer Sorgfalt erzählt undumgesetzt" (Tittelbach.tv)"Herzige Zeugungsfarce mit schriller B-Note" (TV Today)Inhalt:Sie will die Spirale und bekommt ein Baby: Mit einerTermin-Verwechslung beim Frauenarzt beginnt der wahr gewordeneAlptraum der junggebliebenen Endvierzigerin Lola (Andrea Sawatzki):Sie ist Frontfrau einer Berliner Rockband und hat eigentlich nichtdas geringste Interesse an einer ernsthaften Beziehung, geschweigedenn an einem Kind. Doch dann wird ihr in der gynäkologischen Praxisvon Dr. Mertens (Simon Licht) versehentlich die befruchtete Eizelleihrer Tochter Marie (Jennifer Ulrich) eingesetzt, zu der sie seitJahren keinen Kontakt mehr pflegt. Lola passt schlichtweg nicht inMaries Vorzeige-Leben mit Ehemann Benny (Oliver Wnuk) im süddeutschenIdyll. Dass Marie trotz unzähliger Versuche nicht schwanger werdenkann, trübt das Familienglück der beiden. Als dann auch noch Lolazwangsläufig wieder auf der Bildfläche erscheint, wird das Leben derbeiden richtig aufgemischt!"Es bleibt in der Familie" am Dienstag, 18. Dezember 2018, um20:15 Uhr in SAT.1.Ausführliche Informationen sowie die Interviews mit denDarstellern finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/Es-bleibt-in-der-Familie.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEKatja WiesKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 89 9507-1180Katja.Wies@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Stephanie Bruchner Tel. +49 89 9507-1166Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin Emele,Katja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: UnterföhringHRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell