Weihnachtsumfrage: 381 Euro geben die Deutschen im Schnitt für Geschenke aus (FOTO)

Berlin (ots) -Weihnachtsumfrage:- Hamburg liegt mit 499 Euro über dem Schnitt- Thüringen ist mit 283 Euro am sparsamsten- 77 Prozent der Deutschen kaufen Weihnachtsgeschenke onlineWeihnachten naht und die Deutschen beginnen mit dem Geschenkekauf.Doch wie viel geben sie für Geschenke aus? Und was sind diebeliebtesten Weihnachtspräsente? Die Preisvergleichs- undShoppingplattform idealo hat sich diesen und weiteren Fragenangenommen und eine repräsentative Online-Studie mit 2.001Teilnehmern bei der Research Now Gruppe in Auftrag gegeben, die dasSchenkverhalten der Deutschen genauer beleuchtet.Hamburger prassen - Thüringer sparenDurchschnittlich wollen Deutsche in diesem Jahr 381 Euro fürsieben Geschenke ausgeben. Damit steigen die Ausgaben um rund 20Prozent verglichen zum Vorjahr*. Das teuerste Geschenk fürdurchschnittlich 195 Euro kaufen 41 Prozent der Deutschen für den/diePartnerIn, gefolgt von Kindern (35 Prozent) und Eltern (14 Prozent).Hamburger sind im Bundesländervergleich am großzügigsten: Sie gebenfür Geschenke rund 499 Euro aus und liegen damit deutlich über demDurchschnitt. Dahingegen sind Thüringer die sparsamsten Schenker: Sieberappen nur 283 Euro für Weihnachtsgeschenke. Das heißt jedochnicht, dass Thüringer knauserig sind, 82 Prozent von ihnen sind echteSchnäppchenjäger.Mitte 30, männlich - und spendabelDie 30- bis 39-Jährige geben mit Abstand am meisten Geld für dasFest der Liebe aus: rund 485 Euro. Allerdings achtet dieseAltersgruppe auch am meisten auf Schnäppchenangebote (79%). DieTwentysomethings hingegen geben mit 297 Euro am wenigsten fürPräsente aus. Im Geschlechtervergleich sind Männer großzügiger alsFrauen: Sie geben für die diesjährigen Weihnachtsgeschenke ca. 434Euro aus. Frauen dagegen sind sparsamer und kaufen Geschenke fürdurchschnittlich 329 Euro. Sie sparen, indem sie auf besondereSchnäppchenangebote achten (73%).Frauen mit Plan - Männer ohne ZeitGeschenkekauf auf den letzten Drücker? Von wegen: 44 Prozent derDeutschen beschaffen ihre ersten Weihnachtsgeschenke schon imNovember. Allerdings wird ein Klischee auch in diesem Jahr bestätigt:Ein gutes Viertel der deutschen Männer besorgen Weihnachtsgeschenkeerst im Dezember. Das kommt auch beim anderen Geschlecht vor,allerdings bei nur 17 Prozent. Knapp die Hälfte der Frauen erledigenWeihnachtseinkäufe schon im November, 18 Prozent sogar im Oktober.Online- oder Offline-Shopping - Das ist hier die Frage DieInternetrecherche siegt in diesem Jahr deutlich: 83 Prozent derDeutschen informieren sich über mögliche Weihnachtsgeschenke imVorfeld online, 47 Prozent tun dies sogar ausschließlich im WorldWide Web. Fun Fact: Dieser Trend ist auch bei der Generation 60+angekommen - ein knappes Drittel recherchiert Weihnachtsgeschenkeüberwiegend online.Sogar 90 Prozent der Deutschen vergleichen explizit Preise dergesuchten Produkte, 77 Prozent erwerben diese dann auch im Internet.Knapp Dreiviertel der Deutschen sind bewusste Schnäppchenjäger undachten insbesondere auf Rabattangebote, die sie vor allem inOnlineshops und auf Online-Marktplätzen finden.Gutscheine für Erwachsene - Spielekonsolen für KinderDie Deutschen verschenken am liebsten Gutscheine - das trifft sichgut, denn diese bekommen sie auch am liebsten geschenkt. Ganz obenauf dem Wunschzettel stehen außerdem Geld sowie Parfums und Kosmetik.Fun Fact: Geld kommt oft besser an als gedacht - 35 Prozent derDeutschen wünschen es sich, finden es aber eher selten unter demWeihnachtsbaum.Natürlich steht das Weihnachtsfest bei Kindern hoch im Kurs:Eltern schenken ihren Kindern (Jungen & Mädchen von 0 bis 10 Jahren)am liebsten Lego-Spielzeug. Laut idealo Daten ist der Lego Technic -2 in 1 Allrad-Abschleppwagen das zweitbeliebteste Produkt, das indiesen Tagen gekauft wurde. Nur noch ein Spielzeug wird auf idealo inVorbereitung auf das Weihnachtsfest häufiger gekauft: dasRavensburger GraviTrax Starter-Set. Auf Platz drei der beliebtestenGeschenke ist der Schleich Reiterhof mit Reiterin und Pferden. DerTrend von elektronischen Geschenken nimmt immer mehr zu. Bereits biszu 12 Prozent der 0- bis 10-Jährigen finden Geschenke wieSpielekonsolen, Laptops, Tablets und Co. zu Heiligabend unter demTannenbaum. Bei den Teenagern sind es sogar bis zu 33 Prozent. DieTop 3 der Weihnachtsgeschenke in den Kategorien Entertainment undSpiele sind dieses Jahr Nintendo Classic Mini SNES, Call of Duty:WWII (PS4 & PC) und ebenso die Sonderedition Nintendo Switch schwarz+ Joy-Con rot + Super Mario Odyssey.**FazitWer also noch keine Geschenke für das diesjährige Weihnachtsfestgekauft hat, kennt nun einige Vorlieben und Wünsche. EineOnline-Recherche lohnt sich allemal, nicht nur um Geschenkideen zufinden, sondern auch um allseits bekannte weihnachtlicheRabattaktionen zu ergattern. Preise lassen sich vor allem aufPreissuchmaschinen und Shoppingportalen gut vergleichen.*idealo Magazin (2016): http://ots.de/sz8fD**Beliebteste Produkte der idealo Nutzer, Analyse Zeitraum:01.11.-15.11.2017Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der ResearchNow Gruppe bereitgestellt. An der Online-Befragung zwischen dem02.11. und dem 07.11.2017 nahmen 2.001 Personen teil. Die Ergebnissesind repräsentativ für die deutsche Internetbevölkerung nach Alter(18 - 69 Jahre), Bundesland und Geschlecht.Pressekontakt:Elina VorobjevaExterne Kommunikation & PRTelefon: +49 30 800 970 882E-Mail: presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuell