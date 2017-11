Weihnachtsstudie von QVC und Statista: Darauf legen die Deutschen Weihnachten beim (Online-) Geschenkekauf wert (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Webshop oder Warenhaus? In Sachen Weihnachtsshopping sindDeutschlands Konsumenten pragmatisch. Denn beides hat seine Vor- undNachteile. Wo die Deutschen ihre Geschenke in diesem Jahr einkaufenund auf was sie dabei Wert legen, zeigt eine aktuelle Studie von QVCund Statista.Online- und Offlineshopping sind gleich auf - auch wenn es um dieWeihnachtsgeschenke geht. Das zeigt die repräsentativeWeihnachtsstudie von QVC, für die das digitale Handelsunternehmengemeinsam mit Statista über 1.000 Menschen in ganz Deutschlandbefragt hat. So geben zwar mehr als zwei Drittel (69 Prozent) an,ihre Geschenke dieses Jahr im Geschäft zu kaufen, fast genauso vieleerledigen das jedoch (auch) im Internet (67 Prozent). Und das trifftnicht nur auf die junge Bevölkerung zu. 55 Prozent der Generation 60+geben an, ihre Weihnachtsgeschenke in Online-Shops zu erwerben. Wasdabei auffällt: Wer online Geschenke shoppt, erledigt das am liebstenauf Plattformen, die gleich alles anbieten (61 Prozent). Wer insGeschäft geht, sucht lieber gezielt spezialisierte Anbieter wie etwaBuchhandlungen oder Parfümerien auf (63 Prozent).Stressfrei inspirieren lassen - auf Kosten des SpaßfaktorsUnd dennoch: Für Deutschlands Konsumenten liegen die Vor- undNachteile der verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten klar auf der Hand.So schätzen etwa drei von vier Konsumenten am Online-Einkauf in derWeihnachtszeit vor allem die Bequemlichkeit (76 Prozent), gefolgt von"weniger Stress" (75 Prozent) und der Auswahl an Produkten (59Prozent). Allesamt Eigenschaften, mit denen der stationäre Handel imVergleich nicht punkten kann*. Ihn suchen Deutschlands Verbraucherhingegen auf, um Spaß zu haben (52 Prozent). Was für dasWeihnachtsshopping im Web - im Vergleich - nur bedingt gilt.Lediglich 24 Prozent der Befragten geben Spaß als Motiv für denOnline-Einkauf an. In etwa gleichauf liegen Onlineshopping undEinkaufsbummel jedoch in Sachen Inspiration (38 zu 37 Prozent). Willheißen: Wer noch nicht das richtige Geschenk gefunden hat, der kommt- geht es nach den Deutschen - sowohl im Netz als auch im Geschäftsicher auf die richtige Idee.Die Zukunft des Onlineshoppings: Storytelling und BewegtbildWie die Statistik zeigt, spielt der Spaß beim Onlineshopping -gerade in der Weihnachtszeit - nur eine untergeordnete Rolle. Dochkann das die Zukunft der Branche sein? Nein, schätzt FlorianHoffmeister, Director E-Commerce & Customer Marketing QVCDeutschland. Onlinehändler, die den Erlebnisfaktor vernachlässigen,werden Probleme haben, sich am Markt zu behaupten. Denn der Spaß beimShopping hat die Menschen schon immer in die Läden getrieben - auchzur Weihnachtszeit. Ob analog oder digital - Schaufensterbummeln,sich inspirieren lassen und eine gute Zeit zu haben - darum wird esauch in Zukunft gehen."QVC, als eines der renditestärksten digitalen HandelsunternehmenDeutschlands, geht hier erfolgreich voran. Denn es verkauft seineProdukte bereits seit seiner Gründung vor 20 Jahren mit informativenund unterhaltsamen Inhalten via Storytelling und Bewegtbild, on airwie online. Konkret bedeutet das: In den TV-Shows erzählen dieModeratoren und Experten im gemeinsamen Dialog die Geschichte hinterden Produkten. Anschließend bindet QVC das Video im Webshop auf derSeite des entsprechenden Artikels ein. "So begeistern wir unsereKunden auf allen Kanälen für unser Angebot und machen auch dasOnline-Einkaufen zum Erlebnis", sagt Hoffmeister. "Damit setzen wir uns von klassischen Onlinehändlern ab."
*Bequemlichkeit 13 Prozent, weniger Stress 10 Prozent, Auswahl an Produkten 23 Prozent.
Weitere detaillierte Ergebnisse der QVC Weihnachtsstudie finden Sie hier online: http://bit.ly/2zrW3gM
Über die Studie
Für die repräsentative QVC Weihnachtsstudie hat das digitale Handelsunternehmen gemeinsam mit Statista über 1.000 Menschen ab 18 Jahren aus der deutschsprachigen Bevölkerung zu verschiedenen Themen rund um das Weihnachtsfest befragt. 