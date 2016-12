Weihnachtsstreit mit den Schwiegereltern? Ford Active Noise Control-Technologie könnte künftig für mehr Ruhe sorgen

Köln (ots) -- Weiterentwicklung der Active Noise Control-Technologie von Fordkönnte im Auto personalisierte Klangzonen ermöglichen- Was im Auto möglich ist, ließe sich auch in Räumen umsetzen- Ford-Experte: "Positioniert man die Mikrofone und Lautsprecheran der richtigen Stelle, könnte man künftig auch zu Hausewählen, wessen Stimme man hören möchte und wessen im Momentgerade nicht"- Passend dazu die Ergebnisse einer aktuellenFord-Weihnachtsumfrage: Rund ein Drittel aller Befragtenerklärte, sie würden die gemeinsame Zeit mit den Schwiegerelternam liebsten reduzieren- Link auf Video: https://youtu.be/5yTkk6cDQYQFord arbeitet an der Weiterentwicklung der aktivenGeräuschkompensation (Active Noise Control), die das Unternehmenbereits für einige seiner Modelle serienmäßig anbietet. Dabeizeichnen strategisch im Dachhimmel des Autos verteilte MikrofoneLärmfrequenzen auf, die zum Beispiel beim Beschleunigen in einemniedrigen Gang entstehen, und neutralisieren sie - für die Insassennicht wahrnehmbar - über das bordeigene Audiosystem durchgegenläufige Schallwellen. Effekt: Beide Tonkurven egalisieren sich,die subjektive Wahrnehmung von Motor-, Fahr- und Windgeräuschen sinktdeutlich. Die Weiterentwicklung dieser Technologie könnte im Autopersonalisierte Klangzonen ermöglichen: Dank Mikrofonen undVerstärkern, die sich in den Kopfstützen befinden, lassen sich Anrufetätigen, Musik hören oder Videos streamen, ohne dabei jemanden zustören oder Kopfhörer tragen zu müssen. Individuelle Lautsprecher undMikrofone in den Kopfstützen würden es Insassen darüber hinauserleichtern, mit anderen Fahrgästen zu sprechen, so dass Eltern aufden vorderen Sitzen besser mit ihren Kindern im Fond sprechen können,ohne sich umzudrehen und die Augen von der Straße abzuwenden. Es wäreaußerdem möglich, ablenkende Geräusche zu reduzieren, um sich besserauf das Fahren zu konzentrieren."Diese Entwicklung ist in den kommenden fünf oder zehn Jahrendenkbar", erklärte Dr. Ralf Heinrichs, Akustik-Experte, Ford-WerkeGmbH. "Wir verwenden die Active Noise Control-Technologie bereits ineinigen unserer Fahrzeuge, um Motorengeräusche zu reduzieren. Für dieZukunft sehen wir aber noch jede Menge zusätzliches Potenzial. Undwas im Auto möglich ist, könnte sicherlich auch in Häusern undWohnungen zum Einsatz kommen".Heinrichs weiter: "Positioniert man die Mikrofone und Lautsprecheran der richtigen Stelle, könnte man mit Hilfe dieser Technologiekünftig auch zu Hause wählen, wessen Stimme man hören möchte undwessen im Moment gerade nicht. Die hierfür notwendige Technik ließesich beispielsweise in Sessel-Lehnen integrieren". Heinrichs fügtemit einem Augenzwinkern hinzu: "Dies würde sich möglicherweiseanbieten, wenn die Schwiegereltern gerade zum Weihnachtsbesuch dasind und sich die Gemüter ein wenig erhitzen".Ergebnisse einer Ford-WeihnachtsumfrageZu dieser technologischen Entwicklung passen die Ergebnisse einervon Ford aktuell in Auftrag gegebene Weihnachtsumfrage*, die das eineoder andere landläufige Vorurteil zu bestätigen scheint: Danachfinden viele der Befragten den Besuch der Schwiegereltern zuWeihnachten problematisch und schwierig, was vor allem am ThemaKommunikation liegt. Ein Fünftel der Befragten ist wenig begeistertüber die Konversation mit der Familie des Partners, unter anderemwegen der Gesprächslautstärke, etwa bei der Diskussion vonkonfliktträchtigen Themen wie die Kindererziehung. Die Ford-Umfragezeigt übrigens auch, dass eher Frauen als Männer die Weihnachtszeitmit den Schwiegereltern regelrecht fürchten. Ein weiteres Ergebnis:Rund ein Drittel aller Befragten gab zu Protokoll, sie würden diegemeinsame Zeit mit den Schwiegereltern am liebsten reduzieren. Zuden Taktiken in diesem Zusammenhang zählen der Umfrage zufolgegenerelle Ausreden wie Krankheit oder Arbeit.Link auf Video Nachfolgender Link führt auf ein Video zum Thema:https://youtu.be/5yTkk6cDQYQ* Die Befragung war Anfang Dezember 2016 im Auftrag von Ford von"Opinion Matters" durchgeführt worden. Teilgenommen haben insgesamt5.015 Personen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italiensowie in Spanien.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell