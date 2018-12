Unterföhring (ots) -Ein stimmungsvoller Abend mit viel Herz: Gastgeber Patrick Lindnerlädt am 19. Dezember um 20:15 Uhr in "Winterzauber - Endlich wiederWeihnachten" zu einem festlichen Musikabend bei SAT.1 Gold ein:Zusammen mit den Musik-Stars wie Eloy de Jong, Claudia Jung, LindaHesse oder Michael Holm feiert er eine glanzvolle Weihnachts-Show.Die Stars verraten ihre schönsten Weihnachtserlebnisse, singen diebeliebtesten Weihnachtslieder und erzählen privateFesttagsgeschichten.Im Anschluss führt Moderatorin Arabella Kiesbauer durch einebesondere Weihnachtssendung, die ganz im Zeichen des Tierschutzessteht: Im Mittelpunkt stehen die berührenden Tierschicksale der aufGut Aiderbichl beheimateten Tiere, die hier ein artgerechtes,glückliches Leben führen. Für festliche Stimmung sorgenSchlagergrößen wie Stefanie Hertel, Francine Jordi oder Simone &Charly Brunner mit ihren größten Hits und den bestenWeihnachtsliedern. Arabella Kiesbauer: "Ich bin richtig glücklichwieder auf Gut Aiderbichl zu sein. Ein kunterbuntes, tierischesDurcheinander und trotzdem läuft alles wie am Schnürchen. Tier undMensch sind hier im Einklang, die Atmosphäre ist absolut einzigartigund so kommen bei mir schon weihnachtliche Gefühle auf.""Winterzauber - Endlich wieder Weihnachten" und "Weihnachten aufGut Aiderbichl 2018" am Mittwoch, 19. Dezember 2018, ab 20.15 Uhr beiSAT.1 Gold.Weitere Infos gibt es online unter www.sat1gold.de.Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHPetra DandlSprecherin SAT.1 GoldTel.: +49 (89) 9507-1169petra.dandl@prosiebensat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 (89) 9507-1191clarissa.schreiner@prosiebensat1.comOriginal-Content von: SAT.1 Gold, übermittelt durch news aktuell