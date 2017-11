Weihnachtsstimmung mit Musik und viel Gefühl (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Florian Weber präsentiert "Weihnachten bei uns daheim" u. a. mitStars wie Marc Pircher, Feuerherz und Anna Maria Zimmermann /23.12.17, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / im Anschluss, 22:20 Uhr:"Herzschlag-Momente mit Marc Marshall"Florian Weber präsentiert "Weinachten bei uns daheim" aus demäußersten Südwesten, im Hochschwarzwald rund um das Heimatmuseum"Hüsli" in Grafenhausen besondere Gäste der Schlager und Volksmusikmit ihren Weihnachtsliedern. Dazu gibt es Einblicke in Handwerkskunstund Weihnachtstraditionen und eine stimmungsvolle Geschichte, gelesenvon Ursula Cantieni. Zu sehen am Samstag, 23. Dezember 2017, um 20:15Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss, um 22:20 Uhr begrüßt Marc Mashall"Herzschlag-Momente mit Marc Marshall" Menschen, die ihm vonbesonders emotionalen Momenten in ihrem Leben erzählen."Weihnachten bei uns daheim" mit Florian Weber Florian Weberbegrüßt zu "Weihnachten bei uns daheim" besondere musikalische Gäste.Mit dabei sind u. a. Anita und Alexandra Hofmann, die Gruppe"VoXXClub", die Trenkwalder, Bernhard Brink, Marc Pircher, Anna MariaZimmermann, die Dorfrocker, Oesch's die Dritten, Feuerherz, derKinderchor SingsalaSing aus Ochsenhausen, Bernhard Brink und MarcMarshall. Dazu gibt es einen Blick über die Schulter verschiedenertraditioneller Handwerker: ein Kerzenmacher aus Ihringen amKaiserstuhl, ein Lebkuchenbäcker aus Todtmoos oder ein Holzschnitzeraus Bad Wurzach, der Springerle und Krippenfiguren schnitzt. InNiederhausen-Nahe in Rheinland Pfalz wird eine Rentier-Farm besucht.Die Sommelière Natalie Lumpp spricht über die verschiedenen Arten,Glühwein herzustellen. Ursula Cantieni, die die Johanna in derbeliebten Serie "Die Fallers" spielt, liest eine Geschichte über eineLebkuchenfrau"Herzschlag-Momente mit Marc Marshall" Marc Marshall versammelt inseiner neuen Sendung Momente des Glücks, der Trauer, der Freude undder Liebe - schicksalsträchtige Ereignisse im Leben, in denen dieWelt kurz still steht. In einer privaten Atmosphäre begrüßt erMenschen, die von ihrem ganz persönlichen "Herzschlag-Moment"erzählen. Oft sind diese mit einem ganz bestimmten Song verbunden,den Marc Marshall persönlich für sie singt. Marshall verspricht: "Eswerden die Momente entstehen, nach denen wir uns alle in unseremLeben sehnen. Die Herzschlag-Momente."Sendungen:"Weihnachten bei uns daheim", 23. Dezember 2017, 20:15 Uhr, SWRFernsehen "Herzschlag-Momente mit Marc Marshall", 23. Dezember 2017,22:20 Uhr, SWR FernsehenFotos unter ww.ardfoto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell