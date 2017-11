Weihnachtsshopping im Internet: Wenn sich private Pakete am Arbeitsplatz stapeln / R+V-Infocenter: Vorher um Erlaubnis fragen

Wiesbaden (ots) - Geschenke mit einigen Klicks bestellen: Geradein der Adventszeit boomt der Onlinehandel. Doch wer sich privatePakete ungefragt ins Büro schicken lässt, kann sich viel Ärgereinhandeln, warnt das Infocenter der R+V Versicherung.Zur Sicherheit um Erlaubnis fragenPakete am Arbeitsplatz in Empfang nehmen: Das ist zeitsparend undpraktisch, besonders wenn zuhause niemand dem Paketboten öffnen kann.Viele Unternehmen dulden diese privaten Lieferungen, solange derAufwand dafür im Rahmen bleibt. Vor der ersten Bestellung an dieUnternehmensadresse sollten Arbeitnehmer jedoch klären, ob daserlaubt ist. Einen rechtlichen Anspruch darauf haben sie nicht. "DerArbeitgeber kann durch sein Weisungsrecht frei bestimmen, ob erprivate Paketbestellungen an die Betriebsadresse zulässt oder nicht",sagt Axel Döhr, Arbeitsrechtsexperte beim R+V-Infocenter.Abmahnung möglichDas bedeutet: Hat der Chef ausdrücklich ein Verbot ausgesprochen,müssen sich die Arbeitnehmer daran halten. Ansonsten droht ihnen eineAbmahnung - und im Wiederholungsfall sogar die Kündigung. "In einigenUnternehmen finden sich solche Angaben in der Betriebsordnung", soR+V-Experte Döhr. "Wenn private Angelegenheiten generell verbotensind, gilt das auch für die Zustellung privater Pakete."Die Paketzusteller haben jedoch darauf reagiert, dass nicht alleBerufstätige so einfach eine Lieferadresse angeben können. Sie bietendie Möglichkeit, Pakete an Packstationen, an Nachbarn, an sichereAblageorte zu Hause oder zu Wunschterminen zu liefern.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell