Weihnachtsshopping? Am liebsten zusammen mit Elyas M´Barek und Michelle Obama (FOTO)

München (ots) -Schon jetzt im November starten die meisten Deutschen mit dem Kaufihrer Weihnachtsgeschenke. Wenn sie es sich aussuchen könnten, welchePromi-Begleitung hätten sie gerne dabei? PAYBACK und American Expresshaben zusammen knapp 2.000 Kunden befragt - Frauen nach der"perfekten" männlichen, Männer nach der liebsten weiblichenBegleitung. Absoluter Favorit bei den Frauen ist demnach "Fack juGöhte"-Star Elyas M´Barek (25 Prozent), der sogar US-SchauspielerGeorge Clooney auf den zweiten Platz (21 Prozent) verbannen konnte.Besonders beliebt und damit Siegerin für die Männer ist die ehemaligeamerikanische First Lady Michelle Obama (22 Prozent). Kunden desgrößten deutschen Bonusprogramms PAYBACK haben vielleicht keinenPromi, doch zum Punkte sammeln und Bezahlen immer öfter eines dabei:die PAYBACK American Express Kreditkarte ohne Jahresgebühr.Für eine Überraschung sorgt Kanzlerin Angela Merkel: Sie ist alsEinkaufsbegleitung genauso gefragt wie Sylvie Meis oder SimoneThomalla (jeweils 9 Prozent). Das Schlusslicht in der Umfrage bildetmit einem Prozent die Frau von Boris Becker Lilly.Zum liebsten Einkaufsbegleiter nach Elyas M´Barek und GeorgeClooney wählten die befragten Frauen Prinz Harry (12 Prozent). MitFußballlegende Cristiano Ronaldo oder dem bayerischenMinisterpräsidenten Horst Seehofer hingegen können sich laut Umfragenur wenige Frauen vorstellen, zu einem ausgiebigen Weihnachtsshoppingaufzubrechen (2 Prozent).Wo kaufen die Befragten am liebsten ihre Weihnachtsgeschenke? Alsbevorzugter Einkaufsort gilt immer noch das stationäre Geschäft (78Prozent) vor dem Internet (75 Prozent). Die repräsentative Umfragewurde Mitte bis Ende Oktober 2017 durch das PAYBACK Online Paneldurchgeführt, befragt wurden insgesamt 1.988 Kunden.Die Pressegrafik zum Download finden Sie im Pressebereich derhttp://PAYBACK.net.Über PAYBACK:PAYBACK ist eines der weltweit führenden Bonusprogramme, dasalleine in Deutschland schon von über 30 Millionen Kunden begeistertgenutzt wird. Denn sie erhalten von 650 PAYBACK Partnerunternehmennach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte undCoupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betragpro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte - 2016 betrug der Wert356 Mio. EUR - werden von den Kunden wieder eingelöst, derüberwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien.PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobilePunktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die Appwurde schon über 13 Millionen Mal heruntergeladen und zählt damit zuden Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.